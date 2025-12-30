Ο Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Πάουελ της FED για «κατάφωρη ανικανότητα» – Και προαναγγέλει διάδοχο

Στα άκρα οδηγείται όπως φαίνεται η κόντρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον διοικητή της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, με τον πρώτο να δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του δεύτερου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Τραμπ εγκάλεσε τον Πάουελ για «κατάφωρη ανικανότητα» και σημείωσε πως η πιθανή αγωγή συνδέεται με τον τρόπο που ο Πάουελ χειρίστηκε τις εργασίες ανακαίνισης του κεντρικού κτιρίου της Fed στην Ουάσιγκτον, θέμα το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένως χρησιμοποιήσει ως αιχμή κριτικής.

Ανακοίνωση διαδόχου μέσα στον Ιανουάριο

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει τον εκλεκτό του για τη θέση του επόμενου προέδρου της Fed μέσα στον Ιανουάριο, κίνηση που αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την πολιτική πίεση προς την κεντρική τράπεζα.

Η νέα αυτή τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά περίοδο έντασης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Federal Reserve, με τον Τραμπ να κατηγορεί επανειλημμένα τη Fed για αποφάσεις που –κατά την άποψή του– πλήττουν την αμερικανική οικονομία.

Αγορές σε επιφυλακή

Η απειλή δικαστικής προσφυγής κατά του προέδρου της Fed είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη για τα αμερικανικά δεδομένα και αναμένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Ταυτόχρονα, οι αγορές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στην ηγεσία της Fed θεωρείται κρίσιμη για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ το 2026.

Οι δηλώσεις Τραμπ σηματοδοτούν ότι η σύγκρουση με τη Fed δεν αποκλιμακώνεται, αλλά μπαίνει σε νέα, πιο θεσμικά φορτισμένη φάση, με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο δικαστικής αντιπαράθεσης.