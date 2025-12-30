Ο-moody’s-ρίχνει-τη-Βουδαπέστη-στα-«σκουπίδια»-λόγω-κόντρας-με-τον-Όρμπαν

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Βουδαπέστης σε Ba1 από Baa3, με αρνητικό outlook μάλιστα, δίνοντας έτσι σήμα για περαιτέρω υποβάθμιση.

Αιτία, σύμφωνα με τον οίκο, είναι η εξαιρετικά αδύναμη ρευστότητα του δήμου και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική αντιπαράθεση με την εθνική κυβέρνηση.

Η απόφαση έρχεται σε πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία. Δήμαρχος της Βουδαπέστης είναι ο φιλελεύθερος Γκεργκέλι Καρατσόνι, ο οποίος έχει συγκρουσιακές σχέσεις με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ανησυχία για την ικανότητα αποπληρωμής

Όπως σημειώνει ο Moody’s, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα για τη ρευστότητα της Βουδαπέστης δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητα του δήμου να εξυπηρετήσει όλες τις υποχρεώσεις του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αβεβαιότητα γύρω από το πότε και αν θα καταβληθούν οι τακτικές μεταβιβάσεις από το κράτος, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα, αυξάνει ουσιαστικά τον βραχυπρόθεσμο πιστωτικό κίνδυνο.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι η αξιολόγηση τίθεται υπό επανεξέταση ώστε να αποτυπωθεί ο αυξημένος κίνδυνος αθέτησης και το ενδεχόμενο επιτάχυνσης της αποπληρωμής του μακροπρόθεσμου χρέους λόγω πιέσεων στη ρευστότητα.

Στο επίκεντρο ο «φόρος αλληλεγγύης»

Η υποβάθμιση συνδέεται άμεσα με τη διαμάχη ανάμεσα στον δήμο και την κυβέρνηση για τον λεγόμενο «φόρο αλληλεγγύης», τον οποίο η Βουδαπέστη υποχρεούται να καταβάλλει στο κράτος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο Moody’s, ο φόρος αυξήθηκε κατά 31% το 2024, φτάνοντας τα 76 δισ. φιορίνια (περίπου 231,5 εκατ. δολάρια), ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 89 δισ. φιορίνια, ποσό που αντιστοιχεί στο 21% των προβλεπόμενων εσόδων της πόλης.

Οι συνεχιζόμενες νομικές διαμάχες για το ύψος του φόρου –ο οποίος, σύμφωνα με τον δήμο, υπερβαίνει τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει– υπονομεύουν τη σταθερότητα του συστήματος και δυσχεραίνουν τον προϋπολογισμό και τα ταμειακά διαθέσιμα, επισημαίνει ο οίκος.

Πολιτικές αιχμές και ευρωπαϊκός παράγοντας

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Καρατσόνι απέδωσε την υποβάθμιση στην «παράλογη και κοντόφθαλμη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης».

Ο Moody’s προσθέτει ότι η αξιολόγηση της πόλης επηρεάζεται επίσης από το μερικό πάγωμα ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, λόγω ανησυχιών της ΕΕ για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών – κατηγορίες που η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει οικονομική στήριξη στη Βουδαπέστη, εφόσον χρειαστεί.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στο οικονομικό και πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας, την ώρα που η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με πιεστικά ταμειακά όρια και μια ανοιχτή σύγκρουση με το κεντρικό κράτος.