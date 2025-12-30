Πέντε-εστίες-έντασης-που-θα-μπορούσαν-να-προκαλέσουν-Γ’-Παγκόσμιο-Πόλεμο-το-2026

Από τη Βαλτική και τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Νότια Αμερική και την Ταϊβάν, πέντε γεωπολιτικές εστίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε επικίνδυνη κλιμάκωση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ανάλυση του Independent επισημαίνει ότι ένα τυχαίο ή προσχεδιασμένο επεισόδιο σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακή σύγκρουση ή ακόμη και σε ευρύτερη διεθνή αντιπαράθεση, την ώρα που προστίθενται νέοι, λιγότερο ορατοί κίνδυνοι όπως κυβερνοεπιθέσεις και εξελιγμένες μορφές βιολογικών και χημικών όπλων.

Στην ανάλυση γίνεται σαφές ότι δεν «φαίνεται» ένας πόλεμος στην Ευρώπη ή αλλού, «στο μέγεθος» που περιέγραψε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δηλαδή «όπως των πατέρων και των παππούδων μας».

Ό,τι κι αν έρθει, υποστηρίζεται, δεν θα μοιάζει με τους μεγάλους πολέμους του 20ού αιώνα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση: η ένταση της βίας στην Ουκρανία, το Σουδάν, στη ζώνη Ρουάντα–Κονγκό και στην Υεμένη εκτιμάται ότι δεν θα μειωθεί.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση Ταϊλάνδης–Καμπότζης παραμένει τεταμένη, ενώ στη Μιανμάρ οι κύκλοι εμφύλιας βίας και σφαγών φαίνεται να εντείνονται, καθώς η στρατιωτική χούντα κινείται προς εκλογές την άνοιξη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ένα «τυχαίο σπίρτο» σε ορισμένα από αυτά τα μέτωπα θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη κλιμάκωση. Η προειδοποίηση του Ρούτε –ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να αποτρέψουμε τον πόλεμο– επανέρχεται ως βασική γραμμή.

Βαλτική: το πιο ευαίσθητο σημείο για κλιμάκωση με τη Ρωσία

Η ανάλυση θεωρεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνεχίσει να επιδιώκει «απόλυτη νίκη» στην Ουκρανία και ότι μπορεί να προκαλέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε κρίσιμα «σημεία πίεσης» – κυρίως στη Βαλτική, στον Βόρειο Ατλαντικό και μέσω των Βαλκανίων.

Μεταξύ των σεναρίων που αναφέρονται είναι και περιστατικά «false flag» γύρω από το Καλίνινγκραντ, στον διάδρομο ανάμεσα σε Πολωνία και Λιθουανία: δηλαδή ένα συνοριακό επεισόδιο να παρουσιαστεί ως «επιθετική ενέργεια» από σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Γίνεται επίσης λόγος για «υπονομευτικές» ενέργειες κοντά στα σύνορα με Νορβηγία και Εσθονία.

Στη θάλασσα, προβλέπεται αύξηση των «ενοχλητικών» περιπολιών ρωσικών υποβρυχίων, που θα δοκιμάζουν τη νέα νατοϊκή αντίληψη ασφάλειας και έγκαιρης προειδοποίησης στον Ατλαντικό.

Μαζί τους, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αυξημένη δραστηριότητα σκαφών και υποβρυχίων της ρωσικής υπηρεσίας επιτήρησης/δολιοφθοράς (GUGI), με ιδιαίτερη αναφορά στο σκάφος-«μητρική πλατφόρμα» Yantar.

Η ανάλυση προσθέτει και έναν πολιτικό παράγοντα: με την Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται πιο «ήπια» απέναντι στη Μόσχα και ταυτόχρονα να συγκρούεται με Ευρωπαίους συμμάχους, το Κρεμλίνο μπορεί να μπει στον πειρασμό να κινηθεί πριν προλάβει η ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ να «τρέξει» τους σχεδιασμούς επανεξοπλισμού.

Ως πιθανό «παράθυρο ευκαιρίας» αναφέρεται ακόμη και μια σοβαρή ρήξη ΗΠΑ–Δανίας, με αφορμή τη Γροιλανδία.