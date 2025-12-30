Πλεύρης-για-αγρότες:-Αν-συνεχιστεί-η-παρακώλυση-των-συγκοινωνιών-είναι-δουλειά-της-Δικαιοσύνης,-όχι-της-κυβέρνησης

Υπέρ της σκληρής γραμμής, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων τάχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, που ζήτησε παρέμβαση της Δικαιοσύνης, αν συνεχιστούν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και διαπράττεται το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.

«Σε ένα κράτος δικαίου, αν διαπράττεται ένα ποινικό αδίκημα, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης», αλλά της Δικαιοσύνης, ανέφερε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1». Όπως είπε, πέραν των ποινικών μέτρων, υπάρχουν και οι διοικητικές κυρώσεις, που μπορεί να επιβάλλει η κυβέρνηση, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ θέτουν και ζητήματα ασφάλειας. «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τη δυνατότητα για να δείξει ότι αυτό που λέει το εννοεί, θέλει διάλογο, θέλει αποκλιμάκωση. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας κόσμος των αγροτών που θέλουν να συζητήσουν», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος έθεσε ως βασικό στόχο τους ανοιχτούς δρόμους. «Ορθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να πάει στην αποκλιμάκωση, αν αυτό δεν επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά του κράτους η απαιτούμενη κλιμάκωση για να παραδοθούν οι δρόμοι», είπε.

Για το μεταναστευτικό

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στις μεγάλες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών, εξηγώντας ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη και υπεραμύνθηκε των σκληρών μέτρων. «Με την ψήφιση των μέτρων κλείνουμε τον χρόνο με 24% μείωση και το πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα μέτρα με 45% μείωση άρα τα σκληρά μέτρα έχουν αποδώσει», είπε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει προβληματική, καθώς «δεν υπάρχει αξιόπιστος συνομιλητής», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αναστολή ασύλου, σημειώνοντας: «Η αναστολή ασύλου είναι το τρίμηνο που είχαμε τις μικρότερες ροές».

Διεθνείς οργανισμοί, νομολογία και pushbacks

Αναφερόμενος στις διεθνείς κριτικές, ο υπουργός διαχώρισε τα δικαστικά όργανα από οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα πολιτικής κριτικής.

«Υπάρχει μια νομολογία με υπερβάλλοντα ζήλο στα ανθρώπινα δικαιώματα που συχνά δεν επιτρέπει στις χώρες να ασκήσουν κυρίαρχη πολιτική», υποστήριξε.

Ερωτηθείς για τα pushbacks ήταν κατηγορηματικός ότι «το να φυλάς τα σύνορά σου είναι αποτροπή την οποία οφείλεις να κάνεις. Δεν έχει σχέση με παράνομες ενέργειες».