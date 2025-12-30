Πρακτικά-fed:-Ισχυρή-διχογνωμία-για-την-μείωση-του-Δεκεμβρίου

Βαθύς διχασμός επικράτησε μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Βαθύς διχασμός επικράτησε μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) κατά τη διήμερη συνεδρίαση που διεξήχθη μεταξύ 9 και 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η Fed κατέληξε σε τρίτη σερί μείωση επιτοκίων μόνο έπειτα από λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) εκφράζουν ξεκάθαρα τις διχογνωμίες που επικρατούν μεταξύ των αξιωματούχων και τη δυσκολία προκειμένου να ληφθεί η τελευταία τους απόφαση.

«Μερικοί από όσους υποστήριξαν τη μείωση των επιτοκίων σε αυτή τη συνεδρίαση ανέφεραν ότι η απόφαση ήταν ισορροπημένη ή ότι θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα», αναφέρεται στα πρακτικά.

Ακόμη, σημειώνεται ότι «Η πλειονότητα των συμμετεχόντων τελικά στήριξε τη μείωση, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μια κατάλληλη προληπτική στρατηγική που θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας, μετά την πρόσφατη επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Ωστόσο, κάποιοι υποστήριξαν ότι πιστεύουν πως τα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα «για κάποιο χρονικό διάστημα» μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κάποιοι «εξέφρασαν ανησυχία ότι η πρόοδος προς τον στόχο για πληθωρισμό 2% είχε σταματήσει».

Υπενθυμίζεται ότι οι αξιωματούχοι ψήφισαν με 9-3 υπέρ της μείωσης του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Ο Στίβεν Μιράν ψήφισε κατά της μείωσης υποστηρίζοντας μεγαλύτερο «ψαλίδι» κατά 50 μονάδες, ενώ οι Όσταν Γκούλσμπι και Τζέφρι Σμιντ υπεραμύνθηκαν μία «παύση», ζητώντας να μην υλοποιηθεί καμία κίνηση στο τρέχον ύψος του κόστους δανεισμού. Ωστόσο, οι νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη διήμερη συνεδρίαση της FOMC έκαναν λόγο για μία μόνο μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Να σημειωθεί επίσης, ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν είχαν στην κατοχή τους σημαντικά οικονομικά δεδομένα λόγω του κυβερνητικού shutdown που διήρκεσε όλο τον Οκτώβριο και σχεδόν όλο τον Νοέμβριο.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να αναμένουν αυτή τη στιγμή ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν αμετάβλητα.