Πώς-θα-βοηθά-τους-δανειολήπτες-στεγαστικών-ο-νέος-Φορέας-Απόκτησης-και-Επαναμίσθωσης-Ακινήτων

Ευκαιρία να διαμείνουν ως ενοικιαστές στην κατοικία που κινδυνεύουν να χάσουν οι ευάλωτοι δανειολήπτες και παράλληλα στο διάστημα αυτό να την αποκτήσουν, εάν συγκεντρώσουν τα χρήματα, δίνει η δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Η προκήρυξη για τη δημιουργία του Φορέα δημοσιεύτηκε και καλεί τους επενδυτές να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Η δημιουργία του Φορέα προχωρά άμεσα και αναμένεται να είναι έτοιμος στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τους υποψηφίους επενδυτές, έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του σχεδίου.

Η δημιουργία του Φορέα Ακινήτων απευθύνεται στους ευάλωτους που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι. Ουσιαστικά εξασφαλίζουν την παραμονή τους στο ακίνητο για 12 χρόνια με προσιτό ενοίκιο. Ταυτόχρονα, έχουν και την ευκαιρία να αγοράσουν το ακίνητο αν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια.

Στη διαδικασία συμμετέχουν τα εξής σχήματα:

Bain Capital Credit

Christofferson, Robb & Co, LLC

Fortress Credit Corp.

Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία (πρόκειται για την πρώην Ένωση Εταιρειών Kaican Hellas – Beaumont Summit Financial DAC)

Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας

Ο Φορέας προβλέπεται να λειτουργεί ως εξής:

Θα αποκτά την πρώτη κατοικία του οφειλέτη στην εμπορική της αξία, με έκπτωση 30%, εφόσον ο δανειολήπτης διαθέτει βεβαίωση ευάλωτου.

Θα μισθώνει υποχρεωτικά το ακίνητο στον ευάλωτο δανειολήπτη για 12 χρόνια, ενώ το δημόσιο θα καταβάλει επίδομα ενοικίου από 70 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, μέχρι 210 ευρώ για νοικοκυριά με πέντε μέλη και άνω.

Το ενοίκιο θα είναι το ποσοστό του μέσου επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια συν ένα spread επί της τιμής που πλήρωσε ο Φορέας για την αγορά του ακινήτου. Αν η αξία του ακινήτου είναι 100.000 ευρώ και ο Φορέας κατέβαλε 70.000 ευρώ με την έκπτωση, το ποσό του ενοικίου θα προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή αυτού. (Υποθετικά, με συντελεστή 6%, το ετήσιο ενοίκιο θα είναι 4.200 ευρώ, που αναλογεί σε 350 ευρώ το μήνα. Από αυτά, 70-210 ευρώ θα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ).

Ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο ακίνητο για 12 χρόνια, εφόσον καταβάλει χωρίς καθυστερήσεις το ενοίκιο, και να υποβάλει στο διάστημα αυτό αίτημα για την επαναγορά του, εφόσον μπορεί να καλύψει το ποσό της τρέχουσας αγοραίας αξίας με έκπτωση 30%. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή μπορεί να είναι διαφορετική, εφόσον με την πάροδο των ετών οι τιμές αλλάζουν. Το δικαίωμα ενοικίασης και επαναγοράς χάνεται αν οι καθυστερήσεις των ενοικίων ξεπεράσουν τους τρεις μήνες.

Για να ενταχθεί ένας ευάλωτος οφειλέτης, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη με στενά οικονομικά κριτήρια.

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, θα παραμένει σε ισχύ το ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ευάλωτο δανειολήπτη να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα στο εξάμηνο διάστημα εντός του οποίου θα λειτουργήσει ο Φορέας. Έτσι θα παρέχεται και η επιδότηση ενοικίου.