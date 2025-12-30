Ρωσία:-Η-κεντρική-τράπεζα-μείωσε-τις-απαιτήσεις-για-τα-αποθεματικά-με-στόχο-την-αναδιάρθρωση-δανείων

Η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε την Τρίτη ότι μείωσε τις απαιτήσεις αποθεματικών για αναδιαρθρωμένα δάνεια, μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει εταιρείες με μεγάλο χρέος, όπως οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, να μειώσουν το χρέος τους.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μείωση του όγκου των φορτίων και τα υψηλότερα επιτόκια και συζητούν με τις τράπεζες και την κυβέρνηση την αναδιάρθρωση του χρέους τους, το οποίο ανέρχεται σε 4 τρισεκατομμύρια ρούβλια (51,22 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο Αντρέι Κοστίν, Διευθύνων Σύμβουλος της VTB Bank, του κύριου πιστωτή των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να αναβάλουν τις πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι η κεντρική τράπεζα δεν αυξήσει τις απαιτήσεις αποθεματικών για αυτά τα δάνεια.

Αναδιάρθωση δανείων

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε την Τρίτη ότι παρέτεινε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τις συστάσεις της προς τις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων προς εταιρικούς δανειολήπτες και ιδιώτες επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες.

Πρόσθεσε ότι χαλάρωσε τις απαιτήσεις αποθεματικών προκειμένου να ενθαρρύνει τις τράπεζες να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις.

Σε αυτούς τους δανειολήπτες περιλαμβάνονται εταιρείες με μέτριο χρέος που έχουν εξυπηρετήσει τακτικά το χρέος τους τους τελευταίους έξι μήνες και έχουν υποβάλει ένα «ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο» για τα επόμενα τρία χρόνια, δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Οι τράπεζες πρέπει να ελέγχουν τακτικά εάν οι δανειολήπτες πληρούν τα σχέδιά τους και να δημιουργούν πρόσθετα αποθεματικά εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι.

- Reuters