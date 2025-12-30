Σδούκου: Σεβασμός στο δικαίωμα των πολιτών να μετακινούνται ελεύθερα – Το ΠΑΣΟΚ «ντύθηκε» τροχονόμος

Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου, της θεσμικής ομαλότητας και της κοινωνικής ευθύνης, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις πληρωμές των ενισχύσεων και τη στάση της αντιπολίτευσης έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο ERTnews.

«Σεβόμαστε απολύτως τα αιτήματα των αγροτών», τόνισε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ωραία εικόνα η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Υπογράμμισε πως «δεν είναι λογικό μια κοινωνική ομάδα να καθορίζει πότε και από πού θα μπορεί να μετακινηθεί ο κάθε πολίτης».

Όπως σημείωσε, οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα σχεδόν έναν μήνα, ενώ από την πρώτη στιγμή – και διαχρονικά – οι πόρτες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ανοιχτές. «Λέγαμε ξεκάθαρα: ελάτε στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε, γιατί ο μόνος τρόπος να λυθούν τα προβλήματα σίγουρα δεν είναι τα μπλόκα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στις πληρωμές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναγνώρισε ότι η καθυστέρηση αποτέλεσε τον βασικό λόγο των κινητοποιήσεων «αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Από αύριο, όμως, αυτό το πρόβλημα δεν θα υφίσταται».

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη καταβληθεί 3,5 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν 300 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται άμεσα, με τους πόρους να προέρχονται από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τον ΕΛΓΑ και το υπουργείο Οικονομικών.

«Οι έλεγχοι δεν είναι εύκολη υπόθεση, όμως στο δια ταύτα η διαδικασία ολοκληρώνεται», σημείωσε και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εξετάσει αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών, καθώς «υπήρξε μια λίστα με 27 πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Η κυβέρνηση τα μελέτησε, τα κοστολόγησε και είπε πως ικανοποίησε ή μπορεί να δρομολογήσει τα 20 από αυτά».

Υπογράμμισε ωστόσο, ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με όρους απόλυτης ικανοποίησης αιτημάτων, καθώς η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει «τι μπορεί και τι δεν μπορεί, και ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στα εφικτά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να καθίσουν όλοι γύρω από ένα τραπέζι».

Αναφερόμενη σε δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, υπενθύμισε ότι «ο υπουργός είπε ξεκάθαρα πως είναι εδώ, είναι έτοιμος και περιμένει να συναντηθεί σήμερα, αύριο, όποτε – οι αγρότες – θέλουν».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν και στα μπλόκα είναι πολλοί αγρότες, πολύ απέχουν από το να είναι το σύνολο του αγροτικού κόσμου. «Υπάρχουν περίπου 4.000 τρακτέρ στους δρόμους, αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που δεν είναι στα μπλόκα». Εμείς νοιαζόμαστε για όλους τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θέλει να δρομολογήσει άμεσα κρίσιμα αιτήματα «εμείς θέλουμε τα βραχυπρόθεσμα αιτήματα των αγροτών, όπως είναι η περαιτέρω μείωση στο ρεύμα, όπως είναι το αφορολόγητο στην αντλία, όπως είναι η αποζημίωση του ΕΛΓΑ να τα λύσουμε και να τα δρομολογήσουμε τώρα».

Υπογράμμισε δε, ότι απαραίτητη προϋπόθεση και για την επίτευξη τεχνικών παραμέτρων στις λύσεις αυτές, είναι η συζήτηση με τους αγρότες – «μόνη βασική προϋπόθεση ο διάλογος». Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μέλλον: «Θέλουμε για την ουσία της συζήτησης, που είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, να συγκροτηθεί άμεσα η διακομματική επιτροπή που έχει προτείνει ο πρωθυπουργός, για να μην βρεθούμε ξανά στην ίδια κατάσταση σε δύο-τρία χρόνια»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τις κατηγορίες που διατύπωσε περί κυβερνητικής μεθόδευσης μέσω της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία στους δρόμους προκλήθηκε από τα μπλόκα που κρατούσαν κλειστές βασικές οδικές αρτηρίες. Όπως ανέφερε «για να κάνει αντιπολίτευση, κάνει ακόμα και τους τροχονόμους. Ξέρουν καλύτερα ποιοι δρόμοι είναι ασφαλείς;». Υπογράμμισε δε, ότι η ασφάλεια στους δρόμους είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα όταν κυκλοφορούν τρακτέρ σε κεντρικές αρτηρίες.

Η κ. Σδούκου επεσήμανε πως «ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 2026, κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στη δεκαετία του ’80, στον πιο λαϊκίστικο εαυτό τους».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των αγροτών με σεβασμό και ειλικρίνεια. Λέμε καθαρά τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, ειδικά όταν κάποια αιτήματα υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά όρια ή τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Με σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές, επανέλαβε ότι «ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για λύσεις, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία της κοινωνίας».

