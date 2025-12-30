Σε-νέα-φάση-η-αγορά-ρεύματος:-Τι-αλλάζει-για-τον-καταναλωτή

Τιμολόγια για κάθε προφίλ φέρνει η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Προσφορά επίσης φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας, υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και λύσεων εξοικονόμησης.

Σε νέα φάση ωρίμανσης περνά η ελληνική αγορά λιανικής ρεύματος, όπως δείχνει το γεγονός ότι το «τοπίο» του κλάδου αλλάζει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Μικρότεροι παίκτες απορροφώνται, τα μεγαλύτερα σχήματα ενισχύονται, ενώ οι συνεργασίες και τα deal διαμορφώνουν μια αγορά με λιγότερους, αλλά ισχυρότερους προμηθευτές.

Το πιο πρόσφατο «επεισόδιο» αυτής της πορείας είναι η ενοποίηση της NRG και της ΉΡΩΝ, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους. Πρόκειται για ένα deal που επιβεβαιώνει ότι σταδιακά η λιανική ρεύματος θα θυμίζει όλο και περισσότερο μια αγορά λίγων μεγάλων «οικοσυστημάτων» ενέργειας, με καθετοποιημένες υπηρεσίες και αυξημένες επενδυτικές δυνατότητες.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να γίνει απολογισμός της εν λόγω τάσης, η εμπειρία πάντως των τελευταίων ετών δείχνει ότι ο καταναλωτής έχει βγει ωφελημένος. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ ισχυρών «παικτών», με κρίσιμη μάζα πελατών και κεφάλαια, έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για χαμηλότερες τιμές, πιο ευέλικτα προϊόντα και μια πρωτοφανή ποικιλία υπηρεσιών που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν καν στο τραπέζι.

Στοχευμένα τιμολόγια

Το πιο χαρακτηριστικό πεδίο σύγκρουσης είναι τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές αναζητούν προβλεψιμότητα και προστασία από τις διακυμάνσεις, οι προμηθευτές απαντούν με συμβόλαια που σε ορισμένες περιπτώσεις κατεβάζουν τη χρέωση κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Πρόκειται για τιμές που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης. Η πίεση για μερίδια αγοράς έχει οδηγήσει τις εταιρείες να «κλειδώνουν» ανταγωνιστικά πακέτα, απορροφώντας μέρος του ρίσκου, με στόχο να χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους.

Όπως είναι φυσικό, μεγάλη μερίδα καταναλωτών έχει ανταποκριθεί θετικά στις ανταγωνιστικές και σταθερές χρεώσεις, οι οποίες για παράδειγμα μέσα στο 2025 προσέφεραν εξοικονόμηση έως 320 ευρώ, όπως έχει γράψει το -. Είναι ενδεικτικό ότι τα σταθερά συμβόλαια είχαν σπάσει το φράγμα του 1,5 εκατομμυρίου νοικοκυριών ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, με τις εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς να «δείχνουν» την αύξηση στα 2 εκατομμύρια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Συνδρομητικά προϊόντα & μηδενικές χρεώσεις

Παράλληλα, η αγορά έχει περάσει από την προσέγγιση «one size fits all» σε μια λογική στοχευμένων τιμολογίων. Συνδρομητικά προϊόντα, με σταθερό μηνιαίο κόστος και συγκεκριμένες παροχές, κάνουν την εμφάνισή τους και απευθύνονται σε καταναλωτές που θέλουν απλότητα και έλεγχο. Το Protergia Picasso, το myHome Plan της ΔΕΗ ή το My Wave Daily της Enerwave εντάσσονται σε αυτή τη φιλοσοφία, μεταφέροντας στη λιανική ενέργειας πρακτικές που θυμίζουν τηλεπικοινωνίες ή streaming υπηρεσίες.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και πιο ιδιαίτερα προϊόντα, όπως το τιμολόγιο της ΉΡΩΝ με τρεις ώρες δωρεάν ρεύμα καθημερινά, που στοχεύει σε καταναλωτές με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου στη συγκεκριμένη χρονική ζώνη. Ο ανταγωνισμός σε αυτή τη νεοεμφανιζόμενη κατηγορία συμβολαίων, με χρέωση με την… ώρα, πρόκειται να ενισχυθεί τους αμέσως επόμενους μήνες, με την εμφάνιση των δυναμικών τιμολογίων.

Υπενθυμίζεται ότι τα πορτοκαλί τιμολόγια θα λανσαριστούν από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.α.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

«Πακέτα» με τηλεπικοινωνίες

Αντίστοιχα, τα φοιτητικά πακέτα –με χαμηλά πάγια, ανταγωνιστικές χρεώσεις για την πρώτη «ζώνη» κατανάλωσης, και συχνά μπόνους ή εκπτώσεις– αναγνωρίζουν ότι ο φοιτητής δεν είναι ένας ακόμη καταναλωτής, αλλά ένας αυριανός πελάτης που αξίζει να κερδηθεί νωρίς. Προγράμματα ειδικά για εξοχικές κατοικίες, ευέλικτες διάρκειες συμβολαίων και ψηφιακή εξυπηρέτηση αποτελούν πλέον ξεχωριστή κατηγορία.

Ένα ακόμη όφελος που αναδεικνύεται από την ένταση του ανταγωνισμού είναι τα συνδυαστικά πακέτα ρεύματος και τηλεπικοινωνιών. Καθώς τα όρια μεταξύ των κλάδων γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, οι καταναλωτές βλέπουν προσφορές που μειώνουν το συνολικό μηνιαίο κόστος τους, απλοποιούν τους λογαριασμούς και προσφέρουν εκπτώσεις ή επιπλέον υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργασίες έχει ανακοινώσει η nrg με τη Nova, όπως και Protergia με την Cosmote. Επίσης, συνδυαστικά «πακέτα» αναμένονται σε δεύτερη φάση από τη ΔΕΗ, η οποία νωρίτερα θα προσθέσει και υπηρεσίες τηλεφωνίας στα προϊόντα ΔΕΗ Fiber.

Πάροχοι ενεργειακών λύσεων

Η νέα πραγματικότητα δεν σταματά στα τιμολόγια. Οι προμηθευτές μετατρέπονται σταδιακά σε παρόχους ενεργειακών λύσεων. Η χρηματοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Εταιρείες όπως η NRG προσφέρουν μοντέλα όπου το αρχικό κόστος περιορίζεται ή απλώνεται στον χρόνο, ενώ η ΔΕΗ σχεδιάζει υπηρεσίες τύπου «PV as a service», όπου ο καταναλωτής απολαμβάνει την παραγόμενη ενέργεια χωρίς να επωμίζεται την επένδυση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αντλίες θερμότητας, με την Enerwave να προσφέρει δωρεάν ρεύμα για θέρμανση τον πρώτο χρόνο, μετατρέποντας την ενεργειακή μετάβαση σε άμεσο οικονομικό κίνητρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δραστηριοποίηση στον τομέα του εξοπλισμού και του καινοτόμου hardware, με όλους τους προμηθευτές να παρέχουν για παράδειγμα λύσεις ηλεκτροκίνησης. Ενδεικτική περίπτωση καινοτομίας αποτελεί η υπηρεσία Smart Meters της Protergia, η οποία επιτρέπει στους πελάτες της να παρακολουθούν εύκολα την κατανάλωσή τους και να αποκτούν πλήρη εικόνα της ενεργειακής τους συμπεριφοράς. ​

Υπηρεσίες εξοικονόμησης

Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ή ασφάλισης της οικοσυσκευής δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πλέον στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Δεν πρόκειται απλώς για παροχή κιλοβατώρων, αλλά για ένα πλέγμα υπηρεσιών που υπόσχεται άνεση, ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου.

Τέλος, ο ανταγωνισμός έχει ανοίξει τον δρόμο και για τις υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, αρχικά στις επιχειρήσεις και, σε δεύτερο χρόνο, στα νοικοκυριά. Οι προμηθευτές επενδύουν σε ενεργειακούς ελέγχους, συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και λύσεις που μειώνουν το κόστος χωρίς να απαιτούν μεγάλες επενδύσεις από τον πελάτη. Οι αλλαγές που προετοιμάζει το ΥΠΕΝ στον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» αναμένεται να εντάξουν πιο ενεργά τους προμηθευτές «στο παιχνίδι» της ενεργειακής εξοικονόμησης και των νοικοκυριών, μεταφέροντας μέρος της τεχνογνωσίας και στον οικιακό τομέα.

Τα ντιλ και η συγκέντρωση στην αγορά ρεύματος αποτελούν τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο ο ανταγωνισμός αλλάζει μορφή και εντείνεται. Λιγότεροι παίκτες, αλλά με περισσότερα εργαλεία, μεγαλύτερη φαντασία και ισχυρότερο κίνητρο να διαφοροποιηθούν. Και αυτό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές και περισσότερες επιλογές για τον τελικό χρήστη.