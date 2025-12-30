Σκύλος-ήρωας-έσωσε-τον-ιδιοκτήτη-του-που-κατέρρευσε-σε-άδεια-παραλία,-πώς-κατάφερε-να-φωνάξει-βοήθεια

Ένας 71χρονος άνδρας σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περαστικών και την επιμονή του σκύλου του, όταν κατέρρευσε μόνος του σε παραλία του Ντόρσετ.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που δείχνει πόσο καθοριστικά μπορεί να αποδειχθούν τα πρώτα λεπτά σε ένα καρδιακό επεισόδιο σημειώθηκε στην παραλία Sandbanks, στο Πουλ της Βρετανίας. Ο 71χρονος Ντέιβιντ Χάουαρντ κατέρρευσε ενώ περπατούσε μόνος του στην άδεια ακτή, λίγο μετά από μπάνιο στη θάλασσα.

Μαζί του βρισκόταν το πεντάχρονο λαμπραντόρ του, ο Μπο, ο οποίος –αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά– άρχισε να πηδά πάνω στον ιδιοκτήτη του, να τρέχει νευρικά στην άμμο και να γαβγίζει επίμονα, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή.

Η ασυνήθιστη συμπεριφορά του σκύλου έγινε αντιληπτή από μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο με τον σύντροφό της. Η Κλερ Ντάσγουντ πλησίασε αμέσως και διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν ανέπνεε. Μαζί με τον σύντροφό της, Πολ Χάρολντ, γύρισαν τον 71χρονο ανάσκελα και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με οδηγίες που λάμβαναν τηλεφωνικά από διασώστη.

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο γιατροί που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας και περπατούσαν στον παραλιακό δρόμο, η Ρέιτσελ Χολ και ο Κρις Χόβελ, αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν να βοηθήσουν. Εναλλάσσονταν με την κ. Ντάσγουντ στις θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, χρησιμοποίησαν απινιδωτή τρεις φορές, μέχρι ο Ντέιβιντ Χάουαρντ να δείξει σημάδια ζωής. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί τού τοποθέτησαν εμφυτεύσιμο απινιδωτή κοντά στην καρδιά. Έπειτα από νοσηλεία μίας εβδομάδας, πήρε εξιτήριο και, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, έχει πλέον αναρρώσει πλήρως.

Μιλώντας για όσα συνέβησαν, ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται πως «χρωστά τη ζωή του» στον σκύλο του. «Νιώθω σαν να κέρδισα το λαχείο. Είμαι γεμάτος ευφορία και απίστευτη ευγνωμοσύνη για τον Μπο και για όλους όσοι σταμάτησαν για να με σώσουν. Τους αποκαλώ αγγέλους μου. Είμαι απλώς ευτυχισμένος που ζω και που μου δόθηκε άλλη μία ευκαιρία», είπε.

Η Κλερ Ντάσγουντ περιέγραψε ότι αρχικά νόμιζε πως ο σκύλος έπαιζε στην παραλία, μέχρι που είδε τον άνδρα ξαπλωμένο ακίνητο. «Ήταν αναίσθητος, μελανιασμένος και παγωμένος. Δεν υπήρχε σφυγμός. Άκουγα γύρω μου να λένε ότι “έχει φύγει”, αλλά το αγνόησα και συνέχισα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο σκύλος παρέμεινε ήρεμος και την έγλειφε, σαν να καταλάβαινε ότι προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η γιατρός Ρέιτσελ Χολ δήλωσε πως ήταν «πραγματικά εντυπωσιασμένη» από την εξέλιξη, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο ο άνδρας δεν έδινε καμία ένδειξη ζωής.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της British Heart Foundation τόνισε ότι το περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο κρίσιμη είναι η άμεση αντίδραση σε καρδιακή ανακοπή. Όπως σημείωσε, «οι ζωές σώζονται όταν κάποιος αναγνωρίσει τα σημάδια και ξεκινήσει αμέσως ΚΑΡΠΑ – η καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε».