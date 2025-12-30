Σταθερότητα-στις-ευρωαγορές:-Οριακές-μεταβολές-σε-μια-εβδομάδα-μειωμένων-συναλλαγών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν σχετικά αμετάβλητες την Τρίτη (30/12), καθώς οι αγορές συνεχίζουν να δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση σε μια εβδομάδα συναλλαγών με μειωμένο όγκο λόγω αργιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει αυτή την ώρα αμετάβλητος και κινούμενος σε θετικό έδαφος στις 589.62 μονάδες, με τους βασικότερους δείκτες να βρίσκονται επίσης σε ανοδική πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 9,878.35 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC παρρουιάζει ήπιες διακυμάνσεις ενισχυόμενος κατά 0,04% στις 8,115.11 μονάδες. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη πορεία καταγράφει και ο γερμανικός DAX κινούμενος σε θετικό έδαφος στις 24,380.73 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTSE MIB παρουσιάζει κέρδη 0,51% στις 44,676.50 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,28% στις 17,243.91 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου ηγήθηκαν των κερδών στον δείκτη των blue chips, με τη Fresnillo να καταγράφει άνοδο 3,3%. Άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως οι Anglo American, Antofagasta και Glencore, σημείωσαν κέρδη μεταξύ 1,5% και 1,8%.

Τα κέρδη αυτά ήρθαν καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού και του αργύρου κινούνταν ανοδικά το πρωί της Τρίτης. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 1% και διαπραγματευόταν στα 4.385,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 5,2% στα 74,155 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται ότι το ασήμι είχε έντονες διακυμάνσεις τη Δευτέρα, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν περιορίσει τα κέρδη του και καταγράψει τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από το 2021.

Τα περιφερειακά χρηματιστήρια έκλεισαν με μεικτά πρόσημα τη Δευτέρα, με τις μετοχές του αμυντικού κλάδου να δέχονται πιέσεις, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την επίτευξη ενός πλαισίου ειρηνευτικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τον τεχνολογικό τομέα, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε πάνω από 1% τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, επιστρέφοντας μέρος των κερδών άνω του 5% που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα. Απώλειες σημείωσαν επίσης οι Palantir Technologies, Meta Platforms, καθώς και η Oracle.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι την Τρίτη δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη.