Στην-κορυφή-της-τηλεθέασης-στη-Γαλλία-το-cnews-το-2025,-παρά-τις-έντονες-πολιτικές-επικρίσεις

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNews, υπό τον έλεγχο του υπερσυντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ, αναδείχθηκε σε κορυφαίο ενημερωτικό δίκτυο της Γαλλίας το 2025, με μερίδιο τηλεθέασης 3,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου Médiamétrie που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Το CNews κατηγορείται συχνά από πολιτικές προσωπικότητες της αριστεράς ότι προωθεί ακροδεξιές ιδέες, κάτι που το ίδιο αμφισβητεί.

Είναι η πρώτη φορά που το τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο ακολουθεί το BFMTV (2,8%), βρίσκεται μόνο του στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σε μια συνολική χρονιά. Το 2024, το CNews και το BFMTV μοιράζονταν την πρώτη θέση του βάθρου, με ποσοστό τηλεθέασης στο 2,9%.

Το BFMTV, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Ροντόλφ Σααντέ, συγκεντρώνει, εντούτοις, μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών (για παράδειγμα 45 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο έναντι 39 για το CNews), όμως ο ανταγωνιστής του επωφελείται από το γεγονός ότι οι τηλεθεατές το παρακολουθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για το 2025, το CNews, το οποίο ανήκει στον όμιλο Canal+, αναδείχθηκε σε έκτο κατά σειρά τηλεοπτικό δίκτυο σε εθνικό επίπεδο.

«Πρόκειται για την ομορφότερη από τις επιτυχίες. Το CNews προοδεύει συνεχώς και έχει βρει τη δημοσιογραφική του θέση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ζεράλ Μπρις Βιρέ, γενικός διευθυντής του Canal+ France.

«Αυτή η δυναμική και αυτή η συνεισφορά στο δημοκρατικό πεδίο της Γαλλίας θα συνεχιστούν το 2026», υποσχέθηκε ο ίδιος, ενόψει των δημοτικών εκλογών του Μαρτίου και πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον μεταξύ των ΜΜΕ του ομίλου Μπολορέ και του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας, η επικεφαλής του France Télévisions Ντελφίν Ερνότ Κουντσί χαρακτήρισε για πρώτη φορά το CNews «δίκτυο της ακροδεξιάς».

Από την πλευρά τους, τα ΜΜΕ του ομίλου Μπολορέ κατηγορούν τα κρατικά δίκτυα Radio France και France Télévisions για μεροληψία υπέρ της αριστεράς.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώπιον της επιτροπής που συστάθηκε στη γαλλική Εθνοσυνέλευση και εξετάζει την ουδετερότητα και τη χρηματοδότηση του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, η Ντελφίν Ερνότ Κινσί έκρινε πως ο κρατικός όμιλος και το CNews δεν «κάνουν το ίδιο επάγγελμα».

Επιπλέον, η ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατηγόρησε το CNews ότι «παίζει» με τους κανονισμούς της πολιτικής ισορροπίας προκειμένου να ευνοήσει την ακροδεξιά. Όμως, η αρμόδια ελεγκτική αρχή ανέφερε κατόπιν πως δεν διαπίστωσε «καταστρατήγηση των κανονισμών» κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, μήνα που είχε εξετάσει.

Το CNews ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017, αντικαθιστώντας το ενημερωτικό δίκτυο iTELE, το οποίο είχε καταρρεύσει από μια μακρά απεργιακή κινητοποίηση στα τέλη του 2016 και την αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους της συντακτικής ομάδας του.