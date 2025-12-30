Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα πρόστιμα

Αδειάζει η κλεψύδρα για εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν καταβάλει ακόμα τα τέλη κυκλοφορίας. Αντιμέτωποι με ένα κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων.

Αδειάζει η κλεψύδρα για εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν καταβάλει ακόμα τα τέλη κυκλοφορίας καθώς την 31η Δεκεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία για την πληρωμή για το 2026 ενώ όσοι την ξεχάσουν ή την αγνοήσουν βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Οι «ξεχασιάρηδες» έχουν απέναντί τους ένα κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων, που υιοθέτησαν ΥΠΕΘΟ και ΑΑΔΕ ώστε να επιβραβεύεται η συνέπεια.

Διαβάστε ακόμα: Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες – Αναλυτικός οδηγός

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα πρόστιμα

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Αν κάποιος καθυστερήσει λίγες ημέρες και εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας μέσα στον Ιανουάριο, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% της αξίας των τελών. Δηλαδή, για τέλη 150 ευρώ, η επιβάρυνση φτάνει τα 37,5 ευρώ.

Από τον Φεβρουάριο η προσαύξηση ανεβαίνει στο 50%, ανεβάζοντας τον λογαριασμό κατά το ήμισυ ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά, όποιος δεν έχει πληρώσει, καλείται να καταβάλει διπλό ποσό και για ένα όχημα με τέλη 300 ευρώ, η οφειλή λόγω καθυστέρησης φτάνει τα 600 ευρώ.

Το μοντέλο επιβλήθηκε για να μπει τέλος στις παρατάσεις και να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τις καθυστερήσεις. Παράλληλα, το πρόστιμο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, ακόμη και για οχήματα με χαμηλά τέλη.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρωμή με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η διαδικασία πληρωμής χωρίς σύνδεση στο TAXISnet είναι ιδιαίτερα απλή:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε «Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet». Εισάγετε τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος τελών. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και προχωρήστε στην πληρωμή.

Πληρωμή με κωδικούς TAXISnet

Η πλατφόρμα myCAR παρέχει τη δυνατότητα:

Ψηφιακής ακινησίας ή επανακυκλοφορίας οχήματος χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

Λήψης ειδοποιητηρίου και βεβαίωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Πληρωμής τελών με τον μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet και η διαδικασία περιλαμβάνει:

Προβολή πληροφοριών για τα οχήματα του χρήστη

Κωδικούς πληρωμής ετήσιων ή αναλογικών τελών

Εξαγωγή κωδικών σε αρχείο Excel για πολλαπλά οχήματα

Λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος

Mobile banking και QR Code

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει QR Code και RF, προσφέροντας γρήγορη και ασφαλή πληρωμή μέσω κινητού ή e-banking. Οι χρήστες μπορούν να σκανάρουν τον κωδικό και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς να εισάγουν χειροκίνητα ποσά ή κωδικούς. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει όσους προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών εφαρμογών ή ATM.