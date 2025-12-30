Το-μικρό-νησί-που-θα-μπορούσε-να-διαταράξει-την-κυριαρχία-της-Κίνας-στις-σπάνιες-γαίες

Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή των πάντων και βρίσκουν εφαρμογές ειδικά στην αμυντική τεχνολογία και την πράσινη μετάβαση: από τους μόνιμους μαγνήτες και τα μικροτσίπ μέχρι τα τα προηγμένα συστήματα ραντάρ και τα μαχητικά αεροσκάφη.

Η Κίνα είναι η αδιαμφισβήτη κυρίαρχος σε αυτό το παιχνίδι καθώς αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών. Φέτος κατέστησε μάλιστα δαφές ότι δεν θα διστάσει να εκμεταλλευθεί το μονοπώλιό της περιορίζοντας τις εξαγωγές ως απάντηση στη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν την παραγωγή σπάνιων γαιών, με τον Τραμπ να εξασφαλίζει φέτος αρκετές νέες συμφωνίες. Ωστόσο, η πρόοδος αναμένεται να είναι σταδιακή και είναι πιθανό να χρειαστούν χρόνια προτού μπορέσουν να έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα αυτές οι προσπάθειες.

Η ιαπωνική επιχείρηση στη νήσο Μιναμιτορίσιμα

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η Ιαπωνία ετοιμάζεται να μελετήσει λάσπη που περιέχει σπάνιες γαίες, η οποία προέρχεται από τον βυθό της θάλασσας κοντά στο απομακρυσμένο νησί Μιναμιτορίσιμα.

Η εξορυκτική δραστηριότητα πρόκειται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο κοντά στη νήσο, μια ακατοίκητη ατόλη 1.180 μίλια μακριά από το Τόκιο. Πρόκειται για το ανατολικότερο άκρο της Ιαπωνίας.

Η επιχείρηση, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου, θα δοκιμάσει εξοπλισμό εξόρυξης βαθέων υδάτων για να διαπιστώσει εάν μπορεί να εξάγει 350 μετρικούς τόνους λάσπης, πλούσιας σε σπάνιες γαίες, ημερησίως από βάθη περίπου 6.000 μέτρων (σχεδόν 20.000 ποδιών), όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Shoichi Ishii, διευθυντή της πλατφόρμας του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου για καινοτόμες ναυτιλιακές εξελίξεις.

«Μία από τις αποστολές μας είναι να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα εφοδιασμού για τις εγχώρια παραγόμενες σπάνιες γαίες, ώστε να διασφαλίσουμε μια σταθερή προμήθεια ορυκτών απαραίτητων για τη βιομηχανία», ανέφερε.

Το θαλασσινό νερό θα διαχωρίζεται από τη λάσπη στη Μιναμιτορίσιμα προτού σταλεί στην ηπειρωτική Ιαπωνία για διαχωρισμό και καθαρισμό. Παράλληλα, συνεχώς αναμένεται να γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αυτή θα είναι η πρώτη προσπάθεια στον κόσμο να δοκιμαστεί εάν είναι εφικτό να απομακρυνθεί λάσπη από τον πυθμένα της θάλασσας ειδικά για την εμπορική εξόρυξη και χρήση υποβρύχιων ορυκτών.

Η κλίμακα αυτού του έργου είναι άνευ προηγουμένου. Ο Ishii δήλωσε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δαπανήσει περίπου 40 δισ. γιεν (256 εκατ. δολάρια) για την πρωτοβουλία από το 2018.

Παράλληλα, δήλωσε ότι εντοπίστηκαν κινεζικά πολεμικά πλοία σε ύδατα δίπλα στο νησί τον Ιούνιο ενώ ένα ιαπωνικό ερευνητικό πλοίο πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. «Νιώθουμε έντονη αίσθηση κρίσης για το γεγονός ότι ελήφθησαν τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες, παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητές μας περιορίζονται σε έρευνες για τους πόρους του βυθού εντός της ΑΟΖ μας», σχολίασε.

Εάν η δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, μεγαλύτερης κλίμακας εξορυκτική δραστηριότητα θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2027.

