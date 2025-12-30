Φάμελλος:-«Ο-κ.-Μητσοτάκης-να-μην-τραμπουκίζει-αγρότες-και-καταναλωτές»

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη δήλώσή του για τους αγροτοσυνδικαλιστές που «τραμπουκίζουν» άλλους αγρότες, εξαπέλθσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Μαζί με τις ευχές μας για μια καλή χρονιά, με ειρήνη πρώτα απ’ όλα, υγεία και πρόοδο για όλους τους πολίτες, θέλω να βάλω κι εγώ το δικό μου λιθαράκι, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην ανάγκη να υπάρξει αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και για το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι.

Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ.

Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί. Και αυτή είναι μόνο μια προοδευτική κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα πλουραλισμού στην οικονομία. Με μια υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, με αποκέντρωση, αλλά και με εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες που θα μπορούν να ζήσουν – να έχουν μισθούς που να μπορούν να ζήσουν- και όχι με φτωχούς εργαζόμενους.

Να πω κάτι και στον κ. Μητσοτάκη. Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη χρονιά, δεν μπορεί από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει και τους καταναλωτές.

Γιατί ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία, είναι να μην έχεις εισόδημα για έναν χρόνο στο σπίτι σου, επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και η πιο δύσκολη και μεγάλη αδικία, και η μεγαλύτερη βία, είναι να μην έχεις το απαραίτητο εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, για ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η Δίκαιη Ελλάδα και η Τίμια Ελλάδα.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους!»

