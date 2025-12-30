Alpha Bank: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων – Αποκτά το Μινιόν

Στην κατοχή της Alpha Bank περνά το Mινιόν δια χειρός Dimand με τίμημα 36,7 εκατ. ευρώ. Τι αναφέρει για το σύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο ακίνητο.

Στην κατοχή της Alpha Bank περνά το Mινιόν δια χειρός Dimand με τίμημα 36,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Alpha Bank τονίζει πως υλοποιεί μια συνεπή και μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων της και την αποδοτική αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση του ακινήτου ΜΙΝΙΟΝ στο κέντρο της Αθήνας, ενός σύγχρονου, πλήρως ανακαινισμένου ακινήτου μικτών χρήσεων, που ανταποκρίνεται στα βασικά επενδυτικά κριτήρια της Τράπεζας. Η συγκρότηση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων υψηλής ποιότητας βελτιώνει τη συνολική ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου και προσφέρει στρατηγική ευελιξία για τα επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν διαχρονικά μια σταθερή κατηγορία εισοδήματος, λειτουργώντας παράλληλα ως φυσικό μέσο αντιστάθμισης πληθωριστικών πιέσεων και οικονομικών διακυμάνσεων.

Επιλεκτικές επενδύσεις σε ακίνητα εισοδήματος

Η Τράπεζα επενδύει επιλεκτικά σε ακίνητα εισοδήματος, εστιάζοντας σε σύγχρονα γραφεία, logistics, καταστήματα λιανικής και επιλεγμένα ξενοδοχειακά ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα, με κοινά χαρακτηριστικά την καλή τοποθεσία, την ποιότητα των μισθωτών, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (ESG). Μέσα από αυτή την προσέγγιση, επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξιών για τους μετόχους της, αλλά και ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, ιδίως μέσω επενδύσεων που συνδέονται με αστική αναβάθμιση.

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της Alpha Bank, η οποία χρηματοδοτεί διαχρονικά έργα και επενδύσεις στον τομέα του real estate. Παράλληλα, δημιουργούνται συνέργειες με τον τομέα asset management, μέσω της ανάπτυξης επενδυτικών προϊόντων ακίνητης περιουσίας για θεσμικά κεφάλαια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, η Τράπεζα επενδύει έμμεσα στον κλάδο μέσω συμμετοχών σε επενδυτικά σχήματα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά το Hilton, η Prodea και η Skyline, συν-επενδύοντας σε μεγάλα έργα real estate και αντλώντας προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένες ομάδες διαχείρισης. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν συνέργειες με τη βασική τραπεζική δραστηριότητα, καθώς η Alpha Bank χρηματοδοτεί διαχρονικά έργα και επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Alpha Bank αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα από μισθώσεις, τα οποία εκτιμώνται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για το 2026, προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις επί των απασχολούμενων κεφαλαίων και ενισχύοντας τη συνολική προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Φορέας υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής στον τομέα των ακινήτων είναι η θυγατρική Alpha Real Estate Services (ARES), η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων τόσο εντός του Ομίλου όσο και σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς και στο Δημόσιο. Η ARES, ως πάροχος υπηρεσιών real estate, σε συνδυασμό με άλλες θυγατρικές του Ομίλου όπως η Alpha Asset Management, συμβάλλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου μέσω προμηθειών και αμοιβών διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά σειράς εμβληματικών ακινήτων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως μεταξύ άλλων τα κτίρια του Υπουργείου Τουρισμού, Academy Gardens, Zara Ερμού, Lidl Μαρούσι, KPMG Λευκωσία κλπ ενώ διαθέτει σημαντικό ανεκτέλεστο για το 2026.

Dimand: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Alkanor στην ABINVEST – 36,7 εκατ. ευρώ το τίμημα

Ολοκληρώθηκε η πώληση στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας Alkanor Μ.Α.Ε. όπως ανακοίνωσε η Dimand, με τίμημα 36,7 ευρώ εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η Alkanor Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων (καταστήματα, και γραφεία), επιφάνειας 13.787 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου & Σατωβριάνδου στην Αθήνα.

Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED, βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC, τονίζεται στην ακαοίνωση. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ περίπου.

