cnbc:-Η-warner-bros-αναμένεται-να-απορρίψει-την-τελευταία-επιθετική-προσφορά-της-paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να απορρίψει την τροποποιημένη, επιθετική προσφορά της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε το CNBC την Τρίτη.

Η απόρριψη θα μπορούσε να ακυρώσει την προσπάθεια της Paramount να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της συμφωνίας μέσω προσωπικής εγγύησης 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Η Paramount και η Warner Bros Discovery δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η προσφορά του Netflix

Η απόφαση θα μπορούσε να κρατήσει την Warner Bros σε καλό δρόμο για να επιδιώξει μια ανταγωνιστική συμφωνία με μετρητά και μετοχές με το Netflix, υπογραμμίζοντας τις γενικές ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση, τη στρατηγική καταλληλότητα και τη βεβαιότητα της συμφωνίας, παρά την προσπάθεια της Paramount να βελτιώσει την προσφορά της.

Η Paramount είχε δηλώσει ότι ο Έλισον είχε συμφωνήσει να εγγυηθεί προσωπικά τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια για την υποστήριξη της προσφοράς, μια κίνηση που στόχευε στην άμβλυνση των αμφιβολιών που είχαν βασανίσει την προηγούμενη πρότασή της.

Η εταιρεία αύξησε επίσης το ρυθμιστικό τέλος αντίστροφης λήξης και παρέτεινε την προθεσμία της προσφοράς της, ενώ η συνολική αξία των 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά παρέμεινε αμετάβλητη.

