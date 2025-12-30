manus:-Ποια-είναι-η-εταιρεία-που-αγοράζει-ο-Ζάκερμπεργκ-έναντι-άνω-των-2-δισ.-δολαρίων

Η Meta Platforms συμφώνησε να εξαγοράσει την AI startup Manus έναντι ποσού που ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια, σε μία από τις πιο συμβολικές κινήσεις της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας προς το ασιατικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Manus, με έδρα τη Σιγκαπούρη αλλά με Κινέζους ιδρυτές και ερευνητική βάση που ξεκίνησε στην Κίνα, είχε αναδειχθεί ταχύτατα ως μία από τις πιο υποσχόμενες εταιρείες AI agents παγκοσμίως.

Η συμφωνία αποτελεί από τις πρώτες περιπτώσεις όπου μεγάλος αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος εξαγοράζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τόσο έντονο ασιατικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία, η Meta «κλείδωσε» την εξαγορά σε αποτίμηση υψηλότερη των 2 δισ. δολαρίων, τη στιγμή που η Manus βρισκόταν σε διαδικασία νέου γύρου χρηματοδότησης με στόχο αποτίμηση στα ίδια επίπεδα.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Manus, Σιάο Χονγκ, γνωστός και ως «Red», θα αναφέρεται απευθείας στον Javier Olivan, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των εσωτερικών διεργασιών.

Από viral demo σε εξαγορά – ορόσημο

Η Manus απέκτησε διεθνή φήμη την άνοιξη του 2025, όταν παρουσίασε έναν AI agent ικανό να παράγει αναλυτικές ερευνητικές εκθέσεις, να γράφει κώδικα και να δημιουργεί εξατομικευμένες ιστοσελίδες. Το προϊόν βασιζόταν σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εταιρειών όπως η Anthropic και η Alibaba.

Η επιτυχία της παρουσίασης ήρθε λίγο μετά το σοκ που προκάλεσε στη Silicon Valley το κινεζικό μοντέλο DeepSeek, το οποίο εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του και τους ισχυρισμούς ότι αναπτύχθηκε με σαφώς λιγότερους υπολογιστικούς πόρους από τα αμερικανικά αντίστοιχα.

Η στρατηγική στροφή της Meta στους AI agents

Η εξαγορά σηματοδοτεί μια νέα φάση στην επιθετική στρατηγική της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί τη Google, τη Microsoft και την OpenAI.

Στόχος της Meta είναι να συνεχίσει τη λειτουργία της υπηρεσίας Manus και να την ενσωματώσει στα προϊόντα της, από το Instagram έως το WhatsApp, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των AI agents — εργαλείων που εκτελούν σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο ρόλος του Ζάκερμπεργκ και η «AI dream team»

Μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε νωρίτερα φέτος στην ανάπτυξη νέων μοντέλων, ο CEO της Meta εξαπέλυσε ένα πρωτοφανές recruiting blitz, προσελκύοντας κορυφαίους ερευνητές και στελέχη με πακέτα αμοιβών πολλών εκατομμυρίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Meta απέκτησε ποσοστό 49% στη Scale AI, αποτιμώντας την στα 29 δισ. δολάρια, ενώ ο ιδρυτής της Alexandr Wang ανέλαβε καθήκοντα chief AI officer.

Κινεζικές ρίζες, διεθνής προσανατολισμός

Η μητρική εταιρεία της Manus, Butterfly Effect, ιδρύθηκε το 2022 με γραφεία στο Πεκίνο και τη Γουχάν. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής ομάδας βρισκόταν στην Κίνα, η Manus λανσαρίστηκε εκτός χώρας, καθώς βασιζόταν σε αμερικανικά μοντέλα AI που δεν είναι διαθέσιμα στην κινεζική αγορά.

Μετά την είσοδο του αμερικανικού fund Benchmark —επένδυση 75 εκατ. δολαρίων τον Απρίλιο— η εταιρεία μετέφερε επίσημα την έδρα της στη Σιγκαπούρη. Τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, μόλις οκτώ μήνες μετά το λανσάρισμα.

Σήμερα, η Manus απασχολεί περίπου 100 εργαζομένους, κυρίως στη Σιγκαπούρη, και περνά πλέον κάτω από την ομπρέλα της Meta, σε μια συμφωνία που αποτυπώνει ξεκάθαρα πού μεταφέρεται το παγκόσμιο κέντρο βάρους της τεχνητής νοημοσύνης.