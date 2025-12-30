oλοκληρώθηκε-η-επένδυση-40-δισ.-δολαρίων-από-softbank-στην-openai

Η επένδυση ανεβάζει το μερίδιο της SoftBank στην startup του Σαμ Άλτμαν σε πάνω από 10%.

Oλοκλήρωσε την επένδυση ύψους 40 δισ. δολαρίων στην OpenAI η SoftBank, με ένα τελευταίο ποσό 22 δισ. δολαρίων την Τετάρτη.

Ο ιαπωνικός επενδυτικός γίγαντας είχε προηγουμένως στείλει 10 δισ. δολάρια διοχετεύοντας άλλα 8 δισ. δολάρια στην κατασκευάστρια εταιρεία πίσω από το ChatGPT.

Σύμφωνα με το CNBC, με την πάροδο των ετών, η SoftBank έχει επενδύσει πολλά σε εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης και ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στον γίγαντα κατασκευής τσιπ Nvidia.

Τη Δευτέρα, ο όμιλος συμφώνησε να καταβάλει 4 δισ. δολάρια για την DigitalBridge για να ενισχύσει την δραστηριότητά της στο ΑΙ.