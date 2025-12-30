tesla:-Απαισιόδοξη-η-εκτίμηση-για-τις-πωλήσεις-το-τέταρτο-τρίμηνο

Μία συλλογή από εκτιμήσεις αναλυτών για τις πωλήσεις δημοσίευσε η Τesla και οι μέσοι όροι για το τρέχον τρίμηνο είναι πιο απαισιόδοξοι από αυτούς που συγκέντρωσε το -.

Μία συλλογή από εκτιμήσεις αναλυτών για τις πωλήσεις οχημάτων της δημοσίευσε η Τesla στον ιστότοπό της και οι μέσοι όροι για το τρέχον τρίμηνο είναι πιο απαισιόδοξοι από αυτούς που συγκέντρωσε και παραθέτει το -.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση της Tesla, οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα παραδώσει 422.850 αυτοκίνητα κατά μέσο όρο το τέταρτο τρίμηνο, μία πτώση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εκτίμηση υστερεί με το μέσο όρο των 445.061 οχημάτων που καταρτίστηκε από το -, μια πτώση 10%.

Ενώ η ομάδα επενδυτικών σχέσεων Tesla πραγματοποιεί εκτιμήσεις μέσων παραδόσεων εδώ και χρόνια, η εταιρεία δεν έχει μοιραστεί τα στοιχεία στη «Investor Relations» σελίδα της στο παρελθόν. Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε τροχιά για τη δεύτερη συνεχόμενη μείωση των ετήσιων πωλήσεων οχημάτων, με την τρέχουσα μέση εκτίμηση να είναι 1,6 εκατομμύρια παραδόσεις, μειωμένες κατά περισσότερο από 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν στις αρχές του έτους, καθώς η εταιρεία αναδιάρθρωσε τις γραμμές παραγωγής σε κάθε ένα από τα εργοστάσια συναρμολόγησης για το ανασχεδιασμένο Model Y, το πιο δημοφιλές όχημά της. Αυτή η περίοδος συνέπεσε επίσης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Έλον Μασκ να παίζει έναν πολωτικό ρόλο στην κυβέρνηση Trump.

Οι παραδόσεις σημείωσαν άνοδο ρεκόρ στο τρίτο τρίμηνο, όταν οι Αμερικανοί καταναλωτές έσπευσαν να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα πριν από την παύση των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων ύψους 7.500 δολαρίων στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Tesla αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια αυτών των κινήτρων στις αρχές του τρέχοντος τριμήνου, κυκλοφορώντας λιτές εκδόσεις του Model Y sport utility vehicle και του Model 3 sedan, η καθεμία με τιμή κάτω των 40.000 δολαρίων.

Η μετοχή της Tesla αναμένεται να κλείσει το έτος υψηλότερα, παρά την πτώση των πωλήσεων οχημάτων. Σημειώνει άνοδο 14% μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας, ακολουθώντας την άνοδο 17% του δείκτη S&P 500.