wall:-Οριακές-διακυμάνσεις-στους-δείκτες,-μετά-τις-συνεχόμενες-απώλειες-του-s&p-500

Οι μετοχές κινήθηκαν χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές την Τρίτη, μία ημέρα μετά την καταγραφή διαδοχικών απωλειών από τον δείκτη S&P 500, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Πιο αναλυτικά το μεσημέρι της Παρασκευής, ο S&P 500 κινείται γύρω από τα επίπεδα ισορροπίας με άνοδο 0,11 στις 6.913,57 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει και αυτός άνοδο 0,11% στις 23.503,44 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average παραμένει αμετάβλητος.

Οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις σε ορισμένους από τους μεγάλους νικητές της χρονιάς στον τεχνολογικό τομέα, με τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να δέχονται πιέσεις. Η Nvidia κατέγραψε πτώση άνω του 1%, ενώ η Palantir Technologies υποχώρησε κατά 2,4%.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επενδυτές ανησυχούν για την υπερβολική διόγκωση αυτής της “φούσκας” της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC, στην εκπομπή “Closing Bell: Overtime”, η διευθύνουσα σύμβουλος της BD8 Capital Partners, Barbara Doran.

Απώλειες στον κλάδο των βασικών υλικών άσκησαν επίσης πίεση στην αγορά τη Δευτέρα. Η εταιρεία εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων Newmont έκλεισε με πτώση 5,6%, μετά τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού από το 2021.

Την Τρίτη, οι αγορές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τον Δεκέμβριο, στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα).