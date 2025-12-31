Αγρότες: Ποδαρικό με μπλόκα θα κάνει το 2026 – Plan B στα σκαριά από την κυβέρνηση

Ποδαρικό με μπλόκα θα κάνει το 2026, με την κυβέρνηση να «ζυγίζει» το κόστος της αναμονής, σχεδιάζοντας παράλληλα plan B έναντι των κινητοποιήσεων.

Οι εθνικοί δρόμοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση και το κυβερνητικό αφήγημα περί «νηφαλιότητας» δοκιμάζεται από την εικόνα χιλιάδων τρακτέρ στο οδικό δίκτυο και εκατοντάδων εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς να εγκλωβίζονται σε ουρές χιλιομέτρων.

Σε αυτό το φόντο, το επόμενο ορόσημο για το αγροτικό μέτωπο έχει ήδη οριστεί: την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όταν έχει προγραμματιστεί η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για την κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων, σε μια συγκυρία όπου οι γραμμές μεταξύ διαλόγου, ανοχής και κυρώσεων γίνονται ολοένα και πιο θολές. Όπως έχει γίνει γνωστό, η σύσκεψη θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μπλόκων από όλη τη χώρα.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

Αντίθετα, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκιδόνας, που φερόταν ότι ήταν στην λίστα των 18 που τάχθηκε υπερ του διαλόγου με την κυβέρνηση, με χθεσινή τους ανακοίνωση τονίζουν ότι συντάσσονται με την πανελλαδική των μπλόκων και επ’ουδενί δεν έχουν διαχωρίσει την στάση τους, επισημαίνοντας ότι θα δώσουν το παρόν στην σύσκεψη της Κυριακής.

Μέχρι τότε, οι αγρότες δηλώνουν ότι παραμένουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας το μήνυμα ότι αναμένουν «πράξεις και όχι λόγια» από την κυβέρνηση πριν προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο. Παρά ταύτα, τουλάχιστον για τις ημέρες των εορτών, επιλέγουν –όπως λένε– να μην προχωρήσουν σε γενικευμένους αποκλεισμούς, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών που ταξιδεύουν.

Χωρίς αποκλεισμούς

Γύρω από τη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται κλειστά μπλόκα, ενώ δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί στα διόδια των Μαλγάρων, στο Δερβένι ή στον κόμβο της Χαλκηδόνας. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεννοήσεις με την Αστυνομία για την απομάκρυνση αστυνομικών δυνάμεων από σημεία του αστικού ιστού, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία προς τον κόμβο του αεροδρομίου.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα μπλόκα της χώρας. Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα σημεία σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, ενώ στη Νίκαια Λάρισας, στη δυτική Θεσσαλία, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα οι αγρότες σηκώνουν διόδια. Στην Πάτρα, η μεγάλη περιμετρική οδός δόθηκε από χθες εκ νέου στην κυκλοφορία, μετά την προσωρινή άρση του αποκλεισμού στον κόμβο της Εγλυκάδας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Περιορισμοί στα τελωνεία

Την ίδια ώρα, περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν σε ορισμένα τελωνεία και διελεύσεις βαρέων οχημάτων. Το τελωνείο των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με εξαίρεση έκτακτα περιστατικά, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόζονται στη Νίκη και στην Εξοχή Δράμας. Αντίθετα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στον Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκλεισμούς έως την Πρωτοχρονιά.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, ωστόσο, η υπομονή φαίνεται να εξαντλείται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα για ενέργειες που σχετίζονται με τα μπλόκα, μιλώντας ανοιχτά για ένα σχέδιο αυστηρότερης διαχείρισης, εφόσον συνεχιστεί η άρνηση διαλόγου. Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει επιχειρησιακή δυνατότητα εκκένωσης χιλιάδων τρακτέρ, ωστόσο η Πολιτεία οφείλει να επιβλέπει και να εφαρμόζει τον νόμο, με παραπομπές στη Δικαιοσύνη και επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/EUROKINISSI)

Τα σενάρια για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό της κυβέρνησης εξετάζονται σενάρια σκλήρυνσης της στάσης, ακόμη και με στοχευμένα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες τρακτέρ που παραμένουν σε εθνικές οδούς. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το πολιτικό κόστος δεν προκύπτει από την αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου, αλλά από τη «χαλαρή» αντιμετώπιση που οδήγησε σε πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών τις προηγούμενες ημέρες.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ανέφερε ότι στα μπλόκα βρίσκονται αυτή τη στιγμή 6.000 έως 7.000 τρακτέρ και χιλιάδες διαδηλωτές. Ο υπουργός έκανε λόγο για παράνομες πράξεις, όπως καταλήψεις οδικών αξόνων και κινδύνους για την οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση, στην παρούσα φάση, δεν ασκεί «νόμιμη βία», επιλέγοντας τη νηφαλιότητα και την αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, επανέλαβε το κάλεσμα σε διάλογο προς τους αγρότες, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση, ενώ υπερασπίστηκε τον ρόλο της Τροχαίας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί επίτευγμα το γεγονός πως, παρά την ένταση, δεν έχει σημειωθεί κανένα σοβαρό ατύχημα.

Με το 2026 να ξεκινά υπό το βάρος των μπλόκων και με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, το ερώτημα που πλανάται δεν είναι αν θα έρθει η σύγκρουση, αλλά πότε και με ποιους όρους – και αν, τελικά, ο διάλογος θα προηγηθεί ή θα ακολουθήσει την κλιμάκωση.