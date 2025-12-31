Αναβάλλεται-η-κυκλοφορία-του-χρυσού-smartphone-του-Τραμπ

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Trump Mobile δήλωσε στους FT ότι το πρόσφατο κυβερνητικό shutdown καθυστέρησε τις παραδόσεις των τηλεφώνων.

Αναβλήθηκαν τα σχέδια της Trump Mobile για την κυκλοφορία του χρυσού smartphone στην αγορά έως το τέλος του 2025. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί την τελευταία «αναποδιά» στο project που σκόπευε να κυκλοφορήσει ένα smartphone κατασκευασμένο στις ΗΠΑ με τιμή 499 δολάρια για να ανταγωνιστεί τις δημοφιλείς συσκευές των Apple και Samsung.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Trump Mobile δήλωσε στους FT ότι το πρόσφατο κυβερνητικό shutdown καθυστέρησε τις παραδόσεις των τηλεφώνων και πρόσθεσε ότι υπάρχει «σοβαρή πιθανότητα» η συσκευή να μην διατεθεί αυτόν τον μήνα.

Η συσκευή «T1», μαζί με ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στα 47,45 δολάρια το μήνα, ανακοινώθηκε τον Ιούνιο και ήταν μία από τις πολλές προσπάθειες να επωφεληθεί από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο η επιχείρηση της οικογένειας του.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι το Τ1 θα κυκλοφορούσε τον Αύγουστο και θα «κατασκευαζόταν στις ΗΠΑ», ενώ το κόστος προπαραγγελίας ορίστηκε στα 100 δολάρια.

Ο ισχυρισμός του αυτός αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από αναλυτές και εμπειρογνώμονες του κλάδου. Η κατασκευή μιας συσκευής με μαζική απήχηση στους καταναλωτές χρησιμοποιώντας μόνο εξαρτήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν σχεδόν αδύνατη, δεδομένης της συντριπτικής εξάρτησης των υφιστάμενων προμηθευτών smartphone από τις ασιατικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC, λιγότερο από το 5% των εξαρτημάτων ενός iPhone κατασκευάζονται επί του παρόντος στις ΗΠΑ.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Trump Mobile αναθεώρησε τον ισχυρισμό της, τροποποιώντας το διαφημιστικό της υλικό για να αναφέρει ότι η συσκευή θα «δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η ημερομηνία κυκλοφορίας του T1 τον Αύγουστο μετατέθηκε για αργότερα στο τέλος του έτους.