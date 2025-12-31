Ανασκόπηση 2025: Η χρονιά που άλλαξε τον χάρτη στις τηλεπικοινωνίες και έβαλε την πληροφορική σε τροχιά ρεκόρ

Το 2025 υπήρξε χρονιά έντονης κινητικότητας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, με τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς να σημειώνουν ρεκόρ και να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα «έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη» για την αναβάθμιση των υποδομών: το 2024 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά ~10% και ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών του κλάδου παρουσίασε οριακή κάμψη (≈-1,1%), διαμορφούμενος σε περίπου 4,9 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή –από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕΤΤ– φανερώνει μια αγορά που επενδύει «με μανία» στην ανάπτυξη νέων δικτύων, έστω κι αν τα έσοδα παραμένουν υπό πίεση. Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ευελπιστούν ότι αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν καρπούς από το 2026 και μετά.

