Απόλλων:-«Κλειδώνουν»-έως-μέσα-Απριλίου-τα-έργα-για-φθηνό-«πράσινο»-ρεύμα-στους-κοινωνικά-ευάλωτους

«Κλειδί» τα εγγυημένα έσοδα νέων αιολικών 400 MW και φωτοβολταϊκών με μπαταρία 200 MW. Ελκυστικές αποζημιώσεις, με τις προσφορές μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα έχουν οριστικοποιηθεί τα έργα ΑΠΕ που θα εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές ρεύματος στους κοινωνικά ευάλωτους και τα οποία θα προκριθούν από τις δύο μειοδοτικές δημοπρασίες που θα διεξαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ), μέσω της πρώτης φάσης του προγράμματος «Απόλλων».

Την έναρξη της πρώτης φάσης σηματοδότησε η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία και άνοιξε τον δρόμο για τις δημοπρασίες μέσω των οποίων τα έργα ΑΠΕ θα κατακυρώσουν εγγυημένο έσοδο. Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, τα έργα αυτά θα είναι αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 400 MW και φωτοβολταϊκά με μπαταρία συνολικής ισχύος 200 MW.

Στους διαγωνισμούς θα μπορούν να συμμετάσχουν έργα με όρους σύνδεσης. Το υπουργείο εκτιμά ότι θα υπάρξει ισχύος ανταγωνισμός, ώστε σε ετήσια βάση τα «πράσινα» πάρκα να εξασφαλίζουν από τη συμμετοχή τους στην αγορά μεγαλύτερες εισροές από όσες προβλέπει το εγγυημένο έσοδό τους.

Εξαιτίας ωστόσο της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που θα έχουν υπογράψει, θα πρέπει αυτά τα «υπερέσοδα» να τα επιστρέφουν στην πολιτεία και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Κατά συνέπεια ο ΕΛΑΠΕ θα αποκτήσει ένα ειδικό αποθεματικό, το οποίο συνεχώς θα ανανεώνεται, για να χρηματοδοτηθούν οι επιδοτήσεις (εκπτώσεις) στους λογαριασμούς των κοινωνικά ευάλωτων και να συγκρατείται η επιβάρυνσή τους για την ηλεκτρική ενέργεια.

Τα χρονικά ορόσημα

Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη των δύο διαγωνισμών από τη ΡΑΑΕΥ, κάτι που αναμένεται να γίνει προς τις 15-20 Ιανουαρίου. Με την προκήρυξη, θα ξεκινήσει το «χρονικό παράθυρο» για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους επενδυτές, το οποίο θα κλείσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου.

Επομένως, στη συνέχεια θα απομείνει η αξιολόγηση των προσφορών από τη ΡΑΑΕΥ. Αξιολόγηση η οποία θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των έργων που θα «περάσουν» από τις δύο δημοπρασίες, ώστε να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους. Για την ολοκλήρωση των έργων προβλέπονται σφιχτοί χρόνοι, αφού οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με μπαταρία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ οι αιολικοί σταθμοί έως 30 Σεπτεμβρίου 2028.

Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων έχουν προβλεφθεί ελκυστικές τιμές εκκίνησης για τις προσφορές που θα κατατεθούν στους δύο διαγωνισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή αφετηρίας για τα αιολικά έχει «τοποθετηθεί» στα 80 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ για τα φωτοβολταϊκά με μπαταρία στα 75 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Ως συνέπεια, ο μόνος προβληματισμός αφορά το αν υπάρχει επαρκής «δεξαμενή» ώριμων έργων, ειδικά στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να συμμετάσχουν υποψήφια πάρκα ισχύος 560 MW, για να προκριθούν αιολικά 400 MW (αφού το επίπεδο ανταγωνισμού έχει καθοριστεί στο 40% στις δύο δημοπρασίες).

Στις ράγες και η 2η φάση

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση του «Απόλλων» χρειάστηκε να επανασχεδιαστεί, καθώς στην πορεία απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνέπεια να απολεσθούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτούνταν η πρώτη φάση. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει υποστηρίξει ότι η απένταξη έγινε γιατί δεν ήταν δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες του RRF.

Ο νέος σχεδιασμός του προγράμματος παρακάμπτει την απώλεια των 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μένει να φανεί αν στη νέα εκδοχή του, θα μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ-Α. Στην προηγούμενη παραλλαγή, στόχος ήταν να προκύψουν σταθερές τιμές στα επίπεδα των 3 – 3,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται στη χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, στα σκαριά βρίσκεται και η δεύτερη φάση του «Απόλλων». Σε αυτό το πλαίσιο, θα ακολουθήσει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση του «Απόλλων» (δεύτερο σκέλος) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, στους Τοπικούς και Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και των διαδόχων τους.