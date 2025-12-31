Close Menu
    Γεραπετρίτης: Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο

    «Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι η χρονιά που θα βασιλέψει η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, εύχομαι πρόοδο και ευημερία», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε μήνυμά του για το νέο έτος.

    «Να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών. Καλή χρονιά!», εύχεται ο κ. Γεραπετρίτης. 

    Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών άκουσε κάλαντα και αντάλλαξε ευχές με μέλη της Πολιτιστικής και Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου καθώς και με μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας.

    Κάλαντα & ευχές στο Υπουργείο Εξωτερικών

    Παραδοσιακά κάλαντα από την Πολιτιστική & Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου στον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη pic.twitter.com/nS63CFqqF7

    — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 31, 2025

