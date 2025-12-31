Γεωργιάδης:-Δώρο-ζωής-από-δωρεά-οργάνων-ανήμερα-Πρωτοχρονιάς

Στη σημασία της δωρεάς οργάνων και στο μεγαλείο ψυχής των οικογενειών που μετατρέπουν την απώλεια σε ζωή για άλλους αναφέρθηκε, με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως γνωστοποίησε, στις 04:00 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44χρονο άνδρα που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος και είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου στην Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός ! Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες του αλλά εντέλει μέσα από τις πραξεις τους χαρίζουν ζωή !!!



Καλημέρα και Χρόνια πολλά.

