Ευρωαγορές: Μικτό κλείσιμο την τελευταία ημέρα συναλλαγών του 2025 – Άνοδος για τις μετοχές άμυνας

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν μικτά την τελευταία ημέρα του έτους. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στην συντομευμένη συνεδρίαση αμετάβλητος την Τετάρτη στις 592,78 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς να καταγράφουν πτώση.

Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση μειωμένος κατά 0,09% στις 9.931,38 μονάδες, φτάνοντας σε ετήσια άνοδο 21,5%, τη μεγαλύτερη απόδοση του δείκτη από το 2009.

Ταυτόχρονα, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε τη Χρονιά μειωμένος κατά 0,23% στις 8.149,50 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,57% στις 24.490,41 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε 1,14% στις 44.944,54 μονάδες, φτάνοντας σε ετήσια άνοδο 31,5% και καταγράφοντας την καλύτερη χρονιά του από το 1998.

Οι αγορές λειτουργούσαν μόνο για μισή ημέρα συναλλαγών την Τετάρτη και θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη για την αργία της Πρωτοχρονιάς, πριν ανοίξουν ξανά την Παρασκευή.

Οι μετοχές του αμυντικού τομέα σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τις Saab, Renk και Rheinmetall να κλείνουν αυξημένες μεταξύ 2% και 3%, φτάνοντας τις ετήσιες αποδόσεις τους μεταξύ 130% και 193%.

Η βιοτεχνολογική εταιρεία Abivax έκλεισε ως η κορυφαία μετοχή του δείκτη blue-chip, αυξημένη κατά 3,8%, ενώ αποτέλεσε και την καλύτερη μετοχή για το έτος, με άνοδο 1.616%. Η γαλλική εταιρεία εντυπωσίασε τους επενδυτές με καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής για το κύριο φαρμακευτικό της προϊόν – θεραπεία για ελκώδη κολίτιδα – κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και βρισκόταν στο επίκεντρο φημολογιών για επικείμενη εξαγορά.

Οι περιφερειακές μετοχές είχαν προηγουμένως επεκτείνει τα κέρδη τους για να σημειώσουν νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει αυξημένος 0,7%.

Η Fresnillo, εισηγμένη στο Λονδίνο, ήταν από τις χειρότερες μετοχές του δείκτη Stoxx 600 την Τετάρτη, υποχωρώντας 2,3% μετά την άνοδο 6% της Τρίτης. Άλλες εξορυκτικές εταιρείες, όπως οι Anglo American, Antofagasta και Glencore, είχαν σημειώσει άνοδο περίπου 3% την προηγούμενη ημέρα, αλλά απέφυγαν μεγάλες διορθώσεις την Τετάρτη.