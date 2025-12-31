ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-ενός-μήνα-οι-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας που αποτελούν έναν δείκτη των προσλήψεων μειώθηκαν κατά 47.000 σε 1,866 εκατομμύρια.

Σε χαμηλό ενός μήνα υποχώρησε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να παραμείνει χαμηλό τον Δεκέμβριο καθώς ο ρυθμός προσλήψεων παραμένει χαμηλός.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 16.000 στις 199.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν άνοδο στις 220.000. Η έκθεση δημοσιεύθηκε μία ημέρα νωρίτερα λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας που αποτελούν έναν δείκτη των προσλήψεων μειώθηκαν κατά 47.000 σε 1,866 εκατομμύρια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 20 Δεκεμβρίου.

Αν και έχουν υποχωρήσει από το πρόσφατο υψηλό τους, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, κάτι που ευθυγραμμίζεται με έρευνα του Conference Board την Τρίτη που έδειξε ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν αυτόν τον μήνα σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στις αρχές του 2021.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε τετραετές υψηλό 4,6% τον Νοέμβριο, αν και μέρος της αύξησης οφειλόταν σε τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με το 43ήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης.