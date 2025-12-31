Κίνα:-Έπιασε-τον-στόχο-ανάπτυξης-5%-το-2025

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η οικονομία της Κίνας βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου ανάπτυξης το 2025, χαρακτηρίζοντας την μία «εξαιρετική χρονιά».

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κίνας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5% φέτος, δήλωσε ο Σι σε ετήσια συνάντηση που διοργανώθηκε από το κορυφαίο πολιτικό συμβουλευτικό όργανο της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Η οικονομία της Κίνας προχωρά μπροστά υπό πίεση, κινείται προς την καινοτομία και την ποιότητα, επιδεικνύοντας ισχυρή ανθεκτικότητα», δήλωσε ο Σι σε ετήσια συνάντηση της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει περίπου το 5%, συνεχίζοντας να κατατάσσεται σε υψηλές θέσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του κόσμου».

Σε προηγούμενή του δήλωση ο Σι είχε αναφέρει ότι η Κίνα είχε επιτύχει τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς της στόχους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένους στόχους.

Η κινεζική οικονομία τα πήγε καλά το 2025, όπως τονίζει το -. H άνθηση των εξαγωγών διατήρησε την ανάπτυξη σε καλό δρόμο χωρίς πρόσθετα σημαντικά κίνητρα τόνωσης, ενώ πολλές επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης μεταπήδησαν σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο, οι επενδύσεις οδεύουν προς την πρώτη ετήσια συρρίκνωσή τους από το 1998, η ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων έχει φτάσει στον χειρότερο ρυθμό της μετά την πανδημία και οι τιμές των νέων κατοικιών μειώθηκαν περαιτέρω τον Νοέμβριο, λόγω της κρίσης ακινήτων.

Νωρίτερα μέσα στο έτος ο Σι επιδείξει ανοχή στην βραδύτερη ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές και μάλιστα δήλωσε πρόσφατα ότι η Κίνα θα πρέπει να λάβει μέτρα κατά των «απερίσκεπτων» έργων, τονίζοντας την εστίασή του στην ποιότητα, παρά στον ρυθμό, της οικονομικής ανάπτυξης.