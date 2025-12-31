Κίνα:-Πρόσθετοι-δασμοί-στις-εισαγωγές-βοδινού-κρέατος-για-να-προστατεύσει-την-εγχώρια-βιομηχανία

Η Κίνα θα επιβάλει πρόσθετο δασμό 55% στις εισαγωγές βοείου κρέατος που υπερβαίνουν τα επίπεδα ποσοστώσεων από βασικές χώρες προμηθεύτριες, όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία βοοειδών που ανακάμπτει σιγά σιγά από την υπερπροσφορά.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε την Τετάρτη ότι η συνολική ποσόστωση εισαγωγής για το 2026 για τις χώρες που καλύπτονται από τα νέα «μέτρα διασφάλισης» είναι 2,7 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το ρεκόρ των 2,87 εκατομμυρίων τόνων που εισήγαγε συνολικά το 2024.

Τα νέα ετήσια επίπεδα ποσοστώσεων ορίζονται κάτω από τα επίπεδα εισαγωγών για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 για τον κορυφαίο προμηθευτή Βραζιλία, καθώς και για την Αυστραλία.

«Η αύξηση της ποσότητας εισαγόμενου βοείου κρέατος έχει βλάψει σοβαρά την εγχώρια βιομηχανία της Κίνας», δήλωσε το υπουργείο ανακοινώνοντας το μέτρο μετά από έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου για τρία χρόνια, με τη συνολική ποσόστωση να αυξάνεται ετησίως.

Οι εισαγωγές βοείου κρέατος στην Κίνα μειώθηκαν κατά 0,3% τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους σε 2,59 εκατομμύρια τόνους.

Οι κινεζικές εισαγωγές βοείου κρέατος θα μειωθούν το 2026 ως αποτέλεσμα των μέτρων, δήλωσε ο Χόνγκζι Σου, ανώτερος αναλυτής στην Beijing Orient Agribusiness Consultants.

«Η εκτροφή βοοειδών στην Κίνα δεν είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με χώρες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή. Αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί βραχυπρόθεσμα μέσω τεχνολογικών εξελίξεων ή θεσμικών μεταρρυθμίσεων», δήλωσε ο Σου.

Το 2024, η Κίνα εισήγαγε 1,34 εκατομμύρια τόνους βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία, 594.567 τόνους από την Αργεντινή, 243.662 τόνους από την Ουρουγουάη, 216.050 τόνους από την Αυστραλία, 150.514 τόνους από τη Νέα Ζηλανδία και 138.112 τόνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους, η Βραζιλία έστειλε 1,33 εκατομμύρια τόνους βοδινού κρέατος στην Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, πολύ πάνω από τα επίπεδα ποσόστωσης που ορίζονται βάσει των νέων μέτρων του Πεκίνου.

Επίσης, φέτος, οι αυστραλιανές αποστολές προς την Κίνα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, κερδίζοντας μερίδιο εις βάρος του βοδινού κρέατος των ΗΠΑ, αφού το Πεκίνο τον Μάρτιο επέτρεψε τη λήξη των αδειών σε εκατοντάδες αμερικανικά εργοστάσια κρέατος και καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε έναν πόλεμο δασμών οφθαλμού αντί οφθαλμού. Οι αποστολές των ΗΠΑ ανήλθαν σε μόλις 55.172 τόνους μέχρι τον Νοέμβριο.

Οι εξαγωγές βοδινού κρέατος από την Αυστραλία στην Κίνα ανήλθαν σε 294.957 τόνους τους πρώτους 11 μήνες του 2025.

Η κίνηση της Κίνας έρχεται καθώς η παγκόσμια έλλειψη βοδινού κρέατος ωθεί τις τιμές στα ύψη σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ρεκόρ στις ΗΠΑ.

Απαντώντας στην ανακοίνωση του Πεκίνου, ο Μαρκ Τόμας, πρόεδρος της Δυτικής Ένωσης Βοδινού Κρέατος στην Αυστραλία, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που θα πάρουν το προϊόν μας».

Οικιακή προστασία

Η Κίνα έκανε την ανακοίνωσή της μετά από δύο παρατάσεις της έρευνας για τις εισαγωγές βοείου κρέατος, η οποία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, δεν στοχεύει σε καμία συγκεκριμένη χώρα.

Οι δασμοί θα βοηθήσουν στον περιορισμό της μείωσης του αποθέματος αγελάδων αναπαραγωγής στην Κίνα και θα κερδίσουν χρόνο για τις εγχώριες επιχειρήσεις βοείου κρέατος ώστε να κάνουν προσαρμογές και αναβαθμίσεις, δήλωσε ο Ζενγκγιόνγκ Ζου, ερευνητής του Ινστιτούτου Ζωικής Επιστήμης της Κινεζικής Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών.

Το Πεκίνο έχει ενισχύσει την πολιτική υποστήριξη για τον τομέα του βοείου κρέατος φέτος και δήλωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι η εκτροφή βοοειδών ήταν κερδοφόρα για επτά συνεχόμενους μήνες.

- Reuters