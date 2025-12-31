Κυριάκος-Πιερρακάκης:-Από-τα-Πατήσια-στις-Βρυξέλλες-και-από-τα-μνημόνια-στο-τιμόνι-του-eurogroup

Ήταν μια εξέλιξη που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει κατά την περίοδο της μνημονιακής περιπέτειας της χώρας. Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη αποτελεί μια εξέλιξη που έχει ουσιαστική σημασία αλλά και έντονους συμβολισμούς, καθώς δείχνει την «επιστροφή» που έχει πετύχει η χώρα. Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup γεννήθηκε το 1983, είναι Μανιάτης στην καταγωγή και μεγάλωσε στα Πατήσια.

Στο σπίτι, ένας γιατρός πατέρας και μία δικηγόρος μητέρα δεν τον πίεσαν να ακολουθήσει τα δικά τους βήματα και χάραξε βήμα βήμα τη δική του διαδρομή. Αρχικά σπούδασε Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησαν σπουδές στο Harvard και στο MIT.

Πρόκειται για έναν πολιτικό της γενιάς των 40άρηδων, που έχει πάντως ήδη περάσει από… ηλεκτρικές καρέκλες δύσκολων υπουργείων. Για πρώτη φορά μπαίνει στην κυβέρνηση το 2019, όπου ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλείται να κερδίσει μία σειρά από στοιχήματα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού (το gov.gr, το σύστημα των εμβολιασμών κατά της πανδημίας Covid-19 κ.ά.). Το 2023, αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας, όπου επέλεξε μια δύσκολη σύγκρουση, την αλλαγή του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, ξεδιπλώνεται μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία, η εισαγωγή του Ψηφιακού Φροντιστηρίου κ.ά.

Τα βαριά θέματα στο επίκεντρο

Ενάμιση χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2025, αναλαμβάνει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από βαριά θέματα και στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων: η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων, η ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς και η αποκλιμάκωση του χρέους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ένα στίγμα της οπτικής του έδωσε μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή, όπου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 υπογράμμισε πως είναι ο πρόλογος μιας νέας εποχής ευθύνης και ωριμότητας για τη χώρα. «Η οικονομία δεν είναι απλώς οι αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά που έκανε.

Ο κ. Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup σε μια περίοδο όπου υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις: γεωπολιτικές εντάσεις, ανάγκη μιας νέας ενεργειακής πολιτικής, ψηφιακή μετάβαση κ.ά. «Σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται με δισταγμούς. Χρειάζεται πυξίδα», σημείωσε χαρακτηριστικά μία μέρα μετά την εκλογή του και προσέθεσε: «Έχουμε τη δυνατότητα και την ευθύνη να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας Ευρώπης που προστατεύει τους πολίτες της, επενδύει στο μέλλον, στην καινοτομία, στην ανθεκτικότητα των οικονομιών». Μάλιστα, έκανε λόγο για μια Ευρώπη «που δεν είναι ένωση κανόνων, αλλά μια κοινότητα αξιών, ευκαιριών και αλληλεγγύης».

Χαμηλοί τόνοι

Ο ίδιος, παρά την ενασχόλησή του με την πολιτική, επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Ζει στο Μενίδι με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ενώ στο γραφείο του, ανάμεσα σε βιβλία πολιτικής θεωρίας, κρατά ακόμη κάρτες από τα περιοδικά υπολογιστών που είχε όταν ήταν μαθητής. Μια υπενθύμιση μάλλον και της διαδρομής που ακολούθησε από τα θρανία στη Λεόντειο, μέχρι και την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.