    Wednesday, December 31
    Λιανεμπόριο: Αύξηση 5,3% για τον τζίρο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Αύξηση 5,3% σε ετήσια βάση σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανεμπορίου τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024. Σημειώνεται πως σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 αύξηση 2%.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 αύξηση 1,7%.

    Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.

    Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.

