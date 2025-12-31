Μετά τον Ερντογάν και ο Γκιουλέρ επιτίθεται στην Ελλάδα – «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα»

Με σκληρή ρητορική και ευθείες απειλές προς την Ελλάδα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα σε Κύπρο, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, από την Κωνσταντινούπολη, ανέφερε: «Πάντα επιθυμούσαμε να διατηρούμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα και να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας με βάση μια προσέγγιση «win-win». Ενώ εκφράζουμε αυτή την εποικοδομητική στάση σε κάθε ευκαιρία, η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας από προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων και παράνομων βημάτων στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ακλόνητες»

«Δεν θα επιτραπεί ποτέ να ληφθούν βήματα «παρά την Τουρκία» και δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο γεγονός» καταλήγει.



sofokleous10.gr

