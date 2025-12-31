Με-την-κόρη-του,-Σοφία-άκουσε-τα-πρωτοχρονιάτικα-κάλαντα-ο-Κ.-Μητσοτάκης-(Εικόνες)

Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία.

Τα κάλαντα τραγούδησαν μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας.

Ο πρωθυπουργός και η κόρη του αντάλλαξαν με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.

Δείτε εικόνες:

- sofokleous10.gr

Τσιάρας: Ο πρωτογενής τομέας δοκιμάστηκε έντονα – Οι αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Πρωτοχρονιάτικες απειλές από Ερντογάν: «Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα»

Κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο: «Βλέπουμε το μέλλον με ένα πιο αισιόδοξο και σίγουρο μάτι», ανέφερε ο Κ. Τασούλας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.