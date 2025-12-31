Close Menu
    Με-την-κόρη-του,-Σοφία-άκουσε-τα-πρωτοχρονιάτικα-κάλαντα-ο-Κ.-Μητσοτάκης-(Εικόνες)
    Με την κόρη του, Σοφία άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ο Κ. Μητσοτάκης (Εικόνες)

    Πολιτική 1 Min Read

    Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία.

    Τα κάλαντα τραγούδησαν μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου και της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας.

    Ο πρωθυπουργός και η κόρη του αντάλλαξαν με τα μέλη των δύο συλλόγων δώρα και ευχές για το νέο έτος.

    Δείτε εικόνες:

    Μητσοτάκης

    Μητσοτάκης

    Μητσοτάκης

    Μητσοτάκης

    Μητσοτάκης

    Μητσοτάκης

