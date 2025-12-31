Πιερρακάκης: Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη

«Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια», ήταν το μήνυμα που απέστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook όπου κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του υπουργείου.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε πως το «2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία». Παράλληλα, έκανε λόγο για «μεγάλες αλλαγές, που ήδη φέρνουν αποτελέσματα» και για «την εμπιστοσύνη που χτίζεται μέρα με τη μέρα».