Τεχνητή-νοημοσύνη:-Τα-9-deals-που-σημάδεψαν-το-2025

Το 2025 ήταν η χρονιά που «ξέφυγε» η τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας ένα ξέφρενο ράλι δαπανών σε μια κούρσα που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει και σε ποιο (σαρωτικό;) βαθμό θα επηρεάσει την ζωή μας.

Η κούρσα αυτή έχει φέρει πολλές συνεργασίες, πολλές μάλιστα με φιλόδοξα, αν όχι τολμηρά, σχέδια που αρνούνται να παίξουν το παιχνίδι εκ του ασφαλούς.

Όπως σχολιάζει το Business Insider συγκεντρώνοντας τα πιο σημαντικά deal που ανακοινώθηκαν φέτος στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν το 2025 είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν καθώς δεν επρόκειτο για απλές εξαγορές ή εξωφρενικούς γύρους χρηματοδότησης.

«Ήταν αρπαγή εξουσίας που άλλαξε την ισορροπία της Silicon Valley και πέρα ​​από αυτήν», λέει χαρακτηριστικά ξεχωρίζοντας τις εννέα συμφωνίες που καθόρισαν τη χρονιά για την τεχνητή νοημοσύνη.

Από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη με βάση την αξία σε δολάρια, ακολουθούν οι εννέα καθοριστικές για την τεχνητή νοημοσύνη συμφωνίες του 2025:

Η εισβολή της Nvidia στο Groq

Στο τέλος της χρονιάς η Nvidia υπέγραψε συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης με την startup τεχνητής νοημοσύνης Groq. Οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν.

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, ο Τζόναθαν Ρος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Groq, καθώς και ο πρόεδρος της startup και άλλα μέλη της ομάδας, θα ενταχθούν στην Nvidia, την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων.

Η Groq θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία, με τον CFO Σάιμον Έντουαρντς να αναλαμβάνει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Το «τζογάρισμα» του 1 δισ. της Disney

Η Disney ανακοίνωσε την επένδυση 1 δισ. δολαρίων στην OpenAI, σε μια συμμαχία που θα φέρει εμβληματικούς χαρακτήρες στο εργαλείο παραγωγής βίντεο Sora της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία πηγαίνει πέρα από τα δικαιώματα. Η Disney θα επενδύσει δισ. δολάρια στην OpenAI και θα δικαιούται την αγορά επιπλέον μετοχικού κεφαλαίου — μια δομή που συνδέει το περιεχόμενο, τη διανομή και τα κέρδη.

Κατά το Business Insider, η λογική που διέπει τη συμφωνία μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη: αλληλεπίδραση. Ο χρόνος που αφιερώνεται στο Disney+ και σε άλλες μεγάλες υπηρεσίες streaming έχει παραμείνει ουσιαστικά σταθερός τα τελευταία χρόνια, ενώ το YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η συνεργασία με την OpenAI θα μπορούσε να βοηθήσει την Disney να φτάσει το κοινό εκεί που βρίσκεται ήδη, επιτρέποντας στους θαυμαστές των προγραμμάτων της να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το ChatGPT και το Sora για να δημιουργούν και να αναμειγνύουν περιεχόμενο με χαρακτήρες της Disney.

Το «πραξικόπημα» των 2 δισ. της Meta

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ προχώρησε στην εξαγορά της κινεζικής startup Manus, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη αυτόνομων agents τεχνητής νοημοσύνης.

Το υψηλό τίμημα, που ανέρχεται σε πάνω από 2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Wall Street Journal και άλλα μέσα, υπογραμμίζει τη στρατηγική της Meta. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματά της για να εξοικονομήσει χρόνο και ταχύτητα και να προσλάβει άτομα που μπορούν να τη βοηθήσουν να συμβαδίσει με τους παίκτες που καθορίζουν την ατζέντα στον χώρο.

Η εξαγορά θα επιτρέψει στη Meta να παρέχει προηγμένη τεχνολογία στους χρήστες της «με δικλείδες ασφαλείας για την εξάλειψη περιοχών πιθανού κινδύνου», δήλωσε η Meta στο Business Insider σε ανακοίνωσή της.

Η Manus ιδρύθηκε στην Κίνα και μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη το 2025. Η Meta δήλωσε ότι θα διακόψει τους δεσμούς της Manus με την Κίνα μετά την εξαγορά της startup εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το Κογκρέσο έχει επιβάλει περιορισμούς στις αμερικανικές επενδύσεις σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, επικαλούμενο ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Η συμφωνία της Windsurf με την Google

Πολλοί θεωρούσαν την Windsurf ως την Σταχτοπούτα των startup εταιρειών. Η ιστορία της όμως λειτουργεί περισσότερο σαν προειδοποίηση.

Η εταιρεία βρισκόταν σε συνομιλίες την περασμένη άνοιξη για την εξαγορά της από την OpenAI έναντι 3 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία ναυάγησε την τελευταία στιγμή.

Στην πορεία μπήκε στο παιχνίδι η Google, η οποία έκλεισε όμως μια διαφορετική συμφωνία. Αντί για εξαγορά, η Google δήλωσε ότι θα πληρώσει 2,4 δισ. δολάρια για να προσλάβει τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα κορυφαία ταλέντα της εταιρείας και για να εξασφαλίσει άδειες χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Η συμφωνία ουσιαστικά «έσπασε» την Windsurf σε δύο μέρη, με τους εκατοντάδες εναπομείναντες υπαλλήλους να καταλήγουν στην Cognition, μια άλλη νεοσύστατη εταιρεία.

Πλέον, οι παραδοσιακές συμφωνίες εξαγοράς μειώνονται σε αριθμό λόγω του χρόνου και της αβεβαιότητας που απαιτείται για την απόκτηση κανονιστικής έγκρισης. Ως αποτέλεσμα, εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Meta έχουν βρει πιο δημιουργικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας συμφωνίες αδειοδότησης για να παρακάμψουν τις ρυθμιστικές αρχές και να αποκτήσουν σημαντικά ταλέντα.

Η εξαγορά της DigitalBridge από την SoftBank

Τη Δευτέρα, η SoftBank δήλωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της DigitalBridge, μιας εταιρείας private equity που επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία, όπως κέντρα δεδομένων, πύργους κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα οπτικών ινών και στην ενέργεια, που καθιστούν δυνατή την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αναμένοντας την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η SoftBank αναδιαρθρώνει το χαρτοφυλάκιό της. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία δήλωσε ότι είχε πουλήσει τις μετοχές της στην Nvidia, αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων, για να επενδύσει στην OpenAI. Η SoftBank αυξάνει επίσης τις επενδύσεις της στο «physical AI», κατασκευάζοντας ένα προγεφύρωμα ρομποτικής με έναν ειδικό επενδυτικό βραχίονα και μια εκκρεμή ακόμα συμφωνία για την αγορά του τομέα ρομποτικής της ABB.

Το μερίδιο του Τραμπ στην Intel

Η αμερικανική κυβέρνηση, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο 9,9% στην Intel τον Αύγουστο. Σε μια σπάνια κίνηση, η Ουάσιγκτον αντί να ρυθμίζει ή να επιδοτεί έναν κλάδο, αγόρασε μερίδιο σε μία τεχνολογική εταιρεία.

Σύμφωνα με τους όρους που αποκάλυψε η Intel, η αμερικανική κυβέρνηση θα επενδύσει 8,9 δισ. δολάρια για 433,3 εκατ. μετοχές, χωρίς να έχει έδρα στο διοικητικό συμβούλιο.

Η επένδυση στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας δυναμικότητας και κατασκευής προηγμένων τσιπ. Η Intel έχει δει ξένους ανταγωνιστές, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, να μειώνουν το μερίδιό της σε προηγμένα τσιπ. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι θεωρεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια εάν οι βιομηχανίες συνεχίσουν να εισάγουν τη συντριπτική πλειοψηφία των προηγμένων τσιπ από το εξωτερικό.

Αυτή πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία συμφωνία αυτού του είδους. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι έμπιστοί του έχουν διατυπώσει την ιδέα να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες με Αμερικανούς εργολάβους στον τομέα της άμυνας και έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κρατικού επενδυτικού ταμείου.

Η «τσουχτερή» πρόσληψη της Meta

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς πυροδότησε το ερώτημα: Ξόδεψε όντως η Meta 14 δισ. δολάρια για να προσλάβει έναν 28χρονο;

Ο Αλεξάντρ Γουάνγκ συνίδρυσε και διηύθυνε την Scale AI, την εταιρεία δεδομένων που βοηθά τις επιχειρήσεις να εκπαιδεύουν και να αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παρέχοντας υψηλής ποιότητας δεδομένα εκπαίδευσης και εργαλεία. Τον Ιούνιο, η Meta συμφώνησε να καταβάλει 14,3 δισ. δολάρια για μερίδιο 49% στην Scale AI — και, εξίσου σημαντικό, να φέρει τον Γουάνγκ για να ηγηθεί του επόμενου project της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γουάνγκ έγινε ο επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta και το δημόσιο πρόσωπο της προσπάθειάς της στον χώρο της υπερνοημοσύνης, με ένα στόχο που υπερβαίνει κατά πολύ την κατασκευή καλύτερων chatbots. Η δουλειά του είναι να πείσει τους κορυφαίους ερευνητές ότι η Meta είναι το κατάλληλο μέρος για να κάνουν τη δουλειά της ζωής τους — και να μετατρέψει το βασικό πλεονέκτημα της εταιρείας, τον υπολογιστικό της προϋπολογισμό, σε ένα διαρκές πλεονέκτημα.

Η τεράστια αγορά της Google, αξίας 32 δισ. δολαρίων

Όταν η Google συμφώνησε να αγοράσει την ισραηλινο-αμερικανική εταιρεία ασφάλειας cloud Wiz νωρίτερα φέτος, έριξε 32 δισ. δολάρια στην υπόθεση ότι θα συνεχιστεί η «ξηρασία» των μεγάλων συμφωνιών.

Τον Μάρτιο, η Google συμφώνησε να εξαγοράσει την startup εταιρεία, με την εξαγορά να γίνεται εξ ολοκλήρου σε ρευστό. Το ποσό είναι περίπου ίσο με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισλανδίας πέρυσι και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά του τεχνολογικού γίγαντα.

Η εξαγορά χρησίμευσε ως ένα πρώτο τεστ για την προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει το πράσινο φως σε δαπανηρές συγχωνεύσεις και εξαγορές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η συμφωνία πέρασε τον έλεγχο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Stargate: Η επένδυση-μαμούθ σε AI data centers

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ανακοινώνοντας μια κοινοπραξία με τις OpenAI, Oracle και SoftBank για την κατασκευή μιας αλυσίδας data centers στις ΗΠΑ, ένα έργο που ονομάζεται Stargate και στοχεύει στην επένδυση 500 δισ. δολαρίων σε εγχώριες υποδομές έως το 2029.

Στο Άμπιλιν του Τέξας, έχει ήδη ανοίξει ένα κέντρο δεδομένων. Τα συνεργεία κατασκευής έχουν ξεκινήσει τις εργασίες στα εργοτάξια του Stargate στο Λόρντσταουν του Οχάιο και στο Πορτ Ουάσινγκτον του Ουισκόνσιν, ενώ αναμένεται να κατασκευαστούν αρκετές ακόμη εγκαταστάσεις.

Για να στεφθεί με επιτυχία το έργο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να χρειαστεί το ένα πέμπτο του υπάρχοντος εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της χώρας.