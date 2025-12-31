Το 2025 «χάρισε» επιπλέον 2,2 τρισ. δολάρια στους 500 πλουσιότερους του πλανήτη – Ποιοι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Το 2025 κλείνει ως η χρονιά της μεγαλύτερης μεταφοράς πλούτου προς την κορυφή. Οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 2,2 τρισ. δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική τους καθαρή αξία στα 11,9 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τον - Billionaires Index.

Πίσω από το ράλι βρίσκονται οι αγορές μετοχών, τα κρυπτονομίσματα και τα πολύτιμα μέταλλα — αλλά και μια στενή ομάδα οκτώ μεγιστάνων που απορρόφησε περίπου το 25% των συνολικών κερδών.

Η χρονιά της AI και των mega-caps

Η Big Tech έδωσε τον τόνο, καθώς η ευφορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τις αποτιμήσεις των αμερικανικών κολοσσών.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν Λάρι Έλισον, Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος. Αν και η συνεισφορά τους παραμένει τεράστια, είναι μικρότερη από πέρυσι, όταν η οκτάδα των πλουσιότερων της τεχνολογίας είχε «γράψει» το 43% των συνολικών κερδών.

Πολιτική, αγορές και ανατροπές

Η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του 2024 λειτούργησε ως επιταχυντής, με τις αγορές να αγνοούν για μεγάλα διαστήματα τους φόβους για δασμούς και γεωπολιτική ένταση.

Ένα σύντομο σοκ τον Απρίλιο —το μεγαλύτερο ημερήσιο «κούρεμα» πλούτου από την πανδημία— δεν ανέκοψε την πορεία.

Όχι μόνο ΗΠΑ

Το ράλι δεν περιορίστηκε στη Wall Street. Ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 22%, ενώ ο Hang Seng εκτινάχθηκε 29%, ξεπερνώντας τον S&P 500 (+17%).

Παράλληλα, τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν μία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων δεκαετιών, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγια, ενώ χαλκός και σπάνιες γαίες αναδείχθηκαν σε γεωπολιτικά κρίσιμα εμπορεύματα.

Κρυπτονομίσματα: από την ευφορία στην προσγείωση

Το Bitcoin έπιασε ιστορικά υψηλά μετά τις εκλογές, όμως η απότομη διόρθωση από τον Οκτώβριο έσβησε τα κέρδη, πλήττοντας περιουσίες μεγιστάνων της αγοράς crypto και υπενθυμίζοντας τη μεταβλητότητα του κλάδου.

Elon Musk

Καθαρή αξία: 622,7 δισ. δολ. | Ετήσιο κέρδος: 190,3 δισ. δολ.

Μετά την έντονη πολιτική του εμπλοκή και τις πιέσεις στη Tesla, η αποχώρηση από την Ουάσιγκτον έφερε ανάκαμψη. Μια εσωτερική πώληση μετοχών αποτίμησε τη SpaceX ως την ακριβότερη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως, σπρώχνοντας την περιουσία του πάνω από τα 600 δισ. δολάρια.

Larry Ellison

Καθαρή αξία: 249,8 δισ. δολ. | Ετήσιο κέρδος: 57,7 δισ. δολ.

Στα 82 του, ο συνιδρυτής της Oracle πήρε πιο ενεργό ρόλο, οδηγώντας τη στροφή της εταιρείας σε υποδομές AI.

Μία ημέρα τον Σεπτέμβριο πρόσθεσε 89 δισ. δολάρια στην περιουσία του — ρεκόρ για τον δείκτη. Παρά τη μεταγενέστερη διόρθωση της μετοχής, ο Ellison πρωταγωνίστησε και στον χώρο των media, στηρίζοντας την προσφορά της Skydance για τη Warner Bros. Discovery.

Gina Rinehart

Καθαρή αξία: 37,7 δισ. δολ. | Ετήσιο κέρδος: 12,6 δισ. δολ.

Μέσω της Hancock Prospecting, η πλουσιότερη Αυστραλή αξιοποίησε τη διεθνή μάχη για τις σπάνιες γαίες, χτίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια εκτός Κίνας.

Οικογένεια Donald Trump

Καθαρή αξία: 6,8 δισ. δολ. | Ετήσιο κέρδος: 282 εκατ. δολ.

Συνδυασμός media, crypto και επιχειρηματικών συμφωνιών αύξησε την οικογενειακή περιουσία περίπου κατά 70% σε 15 μήνες, παρά τις έντονες διακυμάνσεις και τις δικαστικές περιπέτειες.