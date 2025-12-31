Το-plan-b-στο-τραπέζι-εν-αναμονή-των-αποφάσεων-των-αγροτών

Της -

Διαδοχικά μηνύματα ότι η παράταση των αγροτικών κινητοποιήσεων με ταυτόχρονη άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο θα οδηγήσει σε αλλαγή στάσης και υιοθέτηση πιο σκληρής στρατηγικής, εκπέμπει η κυβέρνηση. Οι αποφάσεις των αγροτών μετατέθηκαν για την Κυριακή, οπότε και θα πραγματοποιηθεί τελικά η πανελλαδική σύσκεψη, όπως ανακοινώθηκε χθες.

Στο παρασκήνιο καταβάλλεται προσπάθεια να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας ανοιχτής σύγκρουσης και να βρεθεί, τελικά, ένας ελάχιστον κοινός τόπος που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν βαλβίδα εκτόνωσης και να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, είναι αυτός που αξιοποιεί όλους τους διαύλους επικοινωνίας σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε χθες ότι «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα plan B». Κατέστησε σαφές, όμως, ότι η σχετική προεργασία έχει ήδη γίνει και έχουν εξεταστεί οι εναλλακτικές που υπάρχουν. «Για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κανένα κράτος, καμία κυβέρνηση, καμία αρχή αστυνομική που να έχει τη δυνατότητα επιχειρησιακά στον κόσμο πουθενά να ρυμουλκήσει 4.000-5.000 τρακτέρ. Αυτά μπορεί η πολιτεία και οφείλει είναι να επιβλέψει, να εφαρμόζει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε ότι «Το Plan B θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που θα κληθεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν εφόσον τα πράγματα οδηγηθούν σε αδιέξοδο και δεν βρεθεί κοινός τόπος, μίλησε για παράνομες πράξεις που τελούνται, όπως για παράδειγμα η κατάληψη δρόμων και ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται οι υπόλοιποι πολίτες εξαιτίας του περιορισμού στον αυτοκινητόδρομο. Και σημείωσε ότι «απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους δρόμους. Και έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους παραγωγούς, τους αγρότες, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Σε αυτό δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει απάντηση». Φρόντισε όμως και αυτός από την πλευρά του να επισημάνει ότι «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, μια σειρά από διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

Η έξοδος και η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς γίνονται σε συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες των Χριστουγέννων. Οι κρίσιμες αποφάσεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν προκύψει εικόνα εκτόνωσης των κινητοποιήσεων ή αν θα ενισχυθεί η προοπτική σύγκρουσης.

