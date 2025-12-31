Τσιάρας:-Η-κυβέρνηση-επέλεξε-να-δείξει-έμπρακτα-τη-διάθεσή-της-για-εξεύρεση-λύσης

Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας ανοιχτής σύγκρουσης με την κυβέρνηση και να βρεθεί, τελικά, ένας ελάχιστον κοινός τόπος που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν βαλβίδα εκτόνωσης και να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου.

Μιλωντας στo Action 24, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει σημαντικό αριθμό από τα αιτήματα των αγροτών. Αναγνώρισε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων. Όπως ανέφερε, απομένει η καταβολή 180 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθύμισε τις παρεμβάσεις για το 100% των αποζημιώσεων, το μειωμένο αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της σύμπνοιας στο αγροτικό μέτωπο, ο κ Τσιάρας ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί περιστατικά προπηλακισμού και εκφοβισμού μεταξύ των αγροτών. Συγκεκριμένα, άφησε αιχμές για το μπλόκο της Επανομής, όπου μερίδα αγροτών επιθυμούσε να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, αλλά δεν το έκανε καθώς δέχθηκε πιέσεις από συναδέλφους που δεν επιθυμούν να υπάρξει συνεννόηση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων «παραβατική συμπεριφορά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην επιβάλει πρόστιμα, δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεσή της για εξεύρεση λύσης.

