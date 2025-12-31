Τσιάρας: Ο πρωτογενής τομέας δοκιμάστηκε έντονα – Οι αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

«Είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της. Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, καλώντας για ακόμη μια φορά τον αγροτικό κόσμο να προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση.

«Οι αρνητές του διαλόγου δεν μπορούν να αναστείλουν τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα και τον συνολικό σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα», σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε πως ο πρωτογενής τομέας δοκιμάστηκε έντονα την χρονιά που πέρασε και πως «επιδιώξαμε λύσεις σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, αλλά και προοπτική απέναντι στις προκλήσεις αξιοποιώντας κάθε εθνικό και κοινοτικό πόρο».

Στη συνέχεια τόνισε πως «μέσα στο 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 3,8 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους», ενώ ευχήθηκε «η νέα χρονιά να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας, δημιουργικής περιόδου ουσιαστικής ανάταξης για τον πρωτογενή τομέα».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσιάρα:

«Σήμερα ολοκληρώνεται μια δύσκολη χρονιά. Ένας χρόνος γεμάτος προκλήσεις, εντάσεις και αντικειμενικές δυσκολίες, που όμως, μέσα από σκληρή δουλειά και επιμονή, κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υλοποιώντας τις πληρωμές.

Τη χρονιά που πέρασε, ο πρωτογενής τομέας δοκιμάστηκε έντονα. Χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος –κυρίως στο σύστημα πληρωμών– συναντήθηκαν με τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και με τις αναταράξεις στη διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων.

Όλα αυτά δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον για τους ανθρώπους της παραγωγής. Η κυβέρνηση στάθηκε σταθερά στο πλευρό του συνόλου των αγροτών.

Με συνεργασία, διάλογο και ρεαλισμό, επιδιώξαμε λύσεις σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, αλλά και προοπτική απέναντι στις προκλήσεις αξιοποιώντας κάθε εθνικό και κοινοτικό πόρο.

Μέσα στο 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 3,8 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Περίπου 600 εκατ. ευρώ περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα:

πάνω από 1,65 δισ. ευρώ αφορούσαν άμεσες ενισχύσεις,

περισσότερα από 1,45 δισ. ευρώ δράσεις αγροτικής ανάπτυξης,

περίπου 650εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατευθύνθηκαν σε έκτακτες και στοχευμένες ενισχύσεις για περιοχές και προϊόντα που επλήγησαν, ενώ

76 εκατ. αφορούσαν αποκλειστικά την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.

Τα στοιχεία αυτά δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Δικαιολογίες, πλέον, δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν αστοχίες και αδυναμίες, τις οποίες, όμως, αντιμετωπίζουμε με διορθωτικές παρεμβάσεις, αποκαθιστώντας πραγματικές αδικίες.

Σήμερα, η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται πράξη, δημιουργώντας τις βάσεις για μια νέα περίοδο διαφάνειας και δικαιοσύνης στην κατανομή των ενισχύσεων.Για πρώτη φορά οι πληρωμές έγιναν ύστερα από ενδελεχείς ελέγχους. Κι έτσι θα γίνονται εφ’ εξής.

Παράλληλα, ανταποκρινόμαστε με ειλικρίνεια σε μείζονα αιτήματα του αγροτικού κόσμου:

Μειώνουμε περαιτέρω το ενεργειακό κόστος,

Προχωρούμε στην απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία

Δεσμευόμαστε για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.

Από τα 27 αιτήματα των παραγωγών, τα 20 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Πρόσθετα μέτρα, όπως το Μέτρο 23, ύψους 170 εκατ. ευρώκαι στοχευμένες ενισχύσεις– μέσα από πόρους που εξοικονομήθηκαν- για συγκεκριμένα προϊόντα(βαμβάκι, σιτάρι, μηδική, και άλλα), αποδεικνύουν έμπρακτα τη βούλησή μας να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα.

Η ουσιαστική και ριζική επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα, όμως, απαιτεί τη συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών.

Αυτή την εξίσωση πρέπει να τη λύσουμε μαζί: Πολιτεία και αγρότες.

Οι σκοπιμότητες των λίγων δεν πρέπει να υπονομεύουν τις αγωνίες των πολλών.

Οι αρνητές του διαλόγου δεν μπορούν να αναστείλουν τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα και τον συνολικό σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα.

Μπροστά μας βρίσκονται μεγάλες μάχες:

η νέα ΚΑΠ,

οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η κλιματική κρίση και, πάνω απ’ όλα,

η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Είναι μάχες που οφείλουμε να δώσουμε μαζί, με ευθύνη, με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πολιτεύεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισμούς, προστατεύοντας την προοπτική των πολλών.

Είναι, όμως, η ώρα της ευθύνης για όλους μας.

Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της.

Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο.

Εύχομαι η νέα χρονιά να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας, δημιουργικής περιόδου ουσιαστικής ανάταξης για τον πρωτογενή τομέα. Μιας περιόδου που θα δημιουργεί εισοδήματα, θα ανταμείβει δίκαια τους κόπους των Ελλήνων αγροτών, θα προσελκύει νέες και νέους στην παραγωγή και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Καλή Χρονιά σε όλες και σε όλους».

