ΧΑ:-Αναζητά-υπέρβαση-189-μηνών

Μετά τις πρώτε αψιμαχίες, οι αγοραστές οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση με οδηγούς δεικτοβαρείς τίτλους (Τιτάν, ΕΕΕ, Aegean) καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2131 μονάδες λίγο πριν τις 1μμ. Όμως, οι πωλητές αντεπιτέθηκαν και με ρευστοποιήσεις άλλων δεικτοβαρών τίτλων (ΕΛΧΑ, Jumbo, Helleniq Energy) οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική πορεία. Στις δημοπρασίες μάλιστα το πρόσημο έγινε αρνητικό. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνοντα στο 3,455% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,21%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-0,39%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε οΑΔΜΗΕ (-1,01%), η Hellenoq Energy (-1,24%), η ΕΛΧΑ (-2,33%), η Cenergy (-2,24%), η Metlen (-1,50%) και η Lamda (-0,69%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+0,64%), ο ΟΠΑΠ (+1,08%), ο Τιτάν (+1,72%), η Aegean (+1,55%) , η Αβαξ (+1,02%) αλλά και η Real Consulting (+5,04%), η Trek (+5,92%) και η Premia Properties (+5,23%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν.

Η εορταστική ραστώνη συνεχίζεται με τις συνεδριάσεις να διενεργούνται με χαμηλότερες συναλλαγές (μόλις €150 εκ. όταν η μέση ημερήσια αξία στο τέλος Νοεμβρίου διαμορφωνόταν στα €218,0 εκ.), δεδομένα που, όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, δεν επιτρέπουν την ισχυροποίηση των αγοραστών για να εδραιώσει ο ΓΔ τους νέους άθλους του: Κυριότερος όλων είναι βέβαια η υπέρβαση των 2127 μονάδων που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων 189 μηνών.