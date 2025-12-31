Χρηματιστήριο Αθηνών 2025: Η χρονιά του θριάμβου

Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε δυναμικά στη διεθνή επενδυτική σκηνή. Με εντυπωσιακή άνοδο 44,32%, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το έτος στις 2.120,71 μονάδες, καταγράφοντας το πέμπτο συνεχόμενο έτος κερδών και κατατάσσοντας την ελληνική αγορά στις πέντε κορυφαίες παγκοσμίως. Η απόδοση αυτή ξεπέρασε ακόμη και μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει εξέλθει οριστικά από τη σκιά της κρίσης.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς εκτοξεύτηκε κατά 42,8 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 145,8 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 56% σε σχέση με το 2024, ξεπερνώντας τα 220 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι ενεργοί επενδυτικοί λογαριασμοί ενισχύθηκαν κατά 15,5%, φτάνοντας τους 28.800, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ενδιαφέροντος των ιδιωτών επενδυτών.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος: Το επιφυλακτικό ξεκίνημα που έγινε άνοδος

Η χρονιά ξεκίνησε με επιφυλακτική αισιοδοξία. Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε την πρώτη συνεδρίαση του έτους με οριακή άνοδο 0,10%, κλείνοντας στις 1.471 μονάδες, μόλις 1,5 μονάδες πάνω από το κλείσιμο του 2024. Οι επενδυτές παρέμεναν επιφυλακτικοί λόγω των διεθνών αβεβαιοτήτων, αν και ο τραπεζικός δείκτης έδωσε άμεσα το στίγμα της δυναμικής του, ενισχυόμενος κατά 0,83%.

Ο Φεβρουάριος επιβεβαίωσε τις θετικές προοπτικές. Με άνοδο 3,77%, ο δείκτης έκλεισε στις 1.607,79 μονάδες, συμπληρώνοντας εννέα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες. Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανόδου, με την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Το κλίμα άλλαζε ριζικά – το ελληνικό χρηματιστήριο δεν ήταν πλέον περιφερειακή αγορά, αλλά ένας προορισμός που άρχιζε να προσελκύει σοβαρά διεθνή κεφάλαια.

Μάρτιος-Απρίλιος: Ενοποίηση και προετοιμασία

Η άνοιξη του 2025 χαρακτηρίστηκε από μια περίοδο ενοποίησης κερδών. Ο δείκτης κινήθηκε σε εύρος 1.600-1.750 μονάδων, με επιλεκτικές αγορές και πωλήσεις. Ήταν η φάση κατά την οποία οι επενδυτές αξιολογούσαν τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, ενώ οι τράπεζες συνέχιζαν να παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενισχύοντας την αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους.

Η αγορά δεν σταμάτησε να ανεβαίνει, αλλά ανέβαινε πιο μεθοδικά, πιο υγιώς. Η διόρθωση ήταν επιφανειακή και βραχύχρονη, ενώ κάθε υποχώρηση αποτελούσε ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις. Το χρηματιστήριο απέκτησε βάθος, κάτι που του έλειπε τα προηγούμενα χρόνια όπου η άνοδος στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες.

Μάιος-Ιούνιος: Το μεγάλο άλμα και η ανακοίνωση της δεκαετίας

Το καλοκαίρι έφερε την έκρηξη. Ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 1.800 μονάδες, ενώ στις 30 Ιουνίου οι αγορές κλείνουν με προσμονή για την επόμενη ημέρα. Την 1η Ιουλίου έρχεται η ανακοίνωση που θα άλλαζε τα πάντα: η Euronext, ο μεγαλύτερος πανευρωπαϊκός όμιλος χρηματιστηριακών υποδομών, υποβάλλει μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια).

Η πρώτη πρόταση αποτιμούσε την ΕΧΑΕ σε 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 21,029 μετοχές ΕΧΑΕ ανά μία νέα μετοχή της Euronext. Το επενδυτικό κοινό αντέδρασε θετικά – επιτέλους το ελληνικό χρηματιστήριο αναγνωριζόταν ως αξιόλογος περιουσιακός στόχος από έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς.

Ιούλιος: Ο μήνας της κλιμάκωσης

Ο Ιούλιος ήταν εκρηκτικός με άνοδο 5,26%. Την 31η του μήνα, μετά από διαπραγματεύσεις, η Euronext βελτίωσε την προσφορά της σε 7,14 ευρώ ανά μετοχή, με νέα αναλογία ανταλλαγής 20 προς 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση, υπογράφοντας Σύμβαση Συνεργασίας. Η συνολική αποτίμηση έφτανε τα 412,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ίδια περίοδο, γεωπολιτικές συμφωνίες άλλαζαν το τοπίο. Στις 22 Ιουλίου οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε δασμούς 15% για ιαπωνικά προϊόντα, ενώ πέντε μέρες αργότερα ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε δασμούς 15% για ευρωπαϊκά προϊόντα, με την Ευρώπη να δεσμεύεται για επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ και αγορές ενέργειας 750 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα αναδεικνυόταν σε ενεργειακό κόμβο.

Αύγουστος: Το υψηλό της 15ετίας

Ο Αύγουστος κράτησε την ανάσα των επενδυτών. Στις 14 του μήνα, ο Γενικός Δείκτης έφτασε ενδοσυνεδριακά στις 2.135,29 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από το 2010, σχεδόν 15 χρόνια μετά. Ακολούθησε μια κυκλική διόρθωση 3,18%, φυσιολογική μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων μηνών.

Οι τράπεζες έγραφαν ιστορία. Η Alpha Bank είχε ενισχυθεί κατά 46,5% από την αρχή του έτους, η Πειραιώς κατά 43,4%, η Εθνική κατά 31,1%, ενώ ακόμη και η Optima Bank σημείωνε κέρδη 22,9%. Ο τραπεζικός κλάδος είχε μεταμορφωθεί – από το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είχε γίνει ο μεγαλύτερος καταλύτης ανάπτυξης.

Σεπτέμβριος: Οι συγχωνεύσεις των Holdings

Ο Σεπτέμβριος έφερε σταθεροποίηση με άνοδο 1,45%, αλλά και σημαντικές εταιρικές εξελίξεις. Η Eurobank και η Πειραιώς ακολούθησαν την Alpha Bank στη διαδικασία συγχώνευσης των εταιρειών Holdings με τις τράπεζες (reverse merger). Η Eurobank αναμενόταν να ολοκληρώσει τη διαδικασία μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η Πειραιώς στόχευε στον Δεκέμβριο.

Οι κινήσεις αυτές ήταν το τελευταίο κεφάλαιο της μεταμόρφωσης των ελληνικών τραπεζών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι τράπεζες είχαν προχωρήσει στον διαχωρισμό δραστηριοτήτων (hive down) για να αποφύγουν τις ζημιές. Τώρα, με εξυγιασμένους ισολογισμούς και κερδοφορία σε πορεία απόσβεσης, δεν υπήρχε λόγος διατήρησης αυτών των ενδιάμεσων δομών.

Οκτώβριος: Η έγκριση και οι διεθνείς αναταράξεις

Ο Οκτώβριος ήταν μήνας αντιθέσεων. Αφενός, στις 3 του μήνα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου για τη δημόσια πρόταση της Euronext, δίνοντας το πράσινο φως για την προώθηση της συναλλαγής. Τρεις μέρες αργότερα δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο και η διαδικασία μπήκε σε τροχιά ολοκλήρωσης.

Αφετέρου, διεθνείς γεωπολιτικές ανησυχίες άσκησαν πιέσεις στις αγορές. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 4,77%, καθώς οι επενδυτές επαναξιολόγησαν το ρίσκο. Παρόλα αυτά, το ελληνικό χρηματιστήριο έδειξε ανθεκτικότητα – οι πτώσεις δεν ήταν δραματικές, και τα θεμελιώδη μεγέθη παρέμεναν ισχυρά.

Νοέμβριος: Η κομβική απόφαση

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας των μεγάλων αποφάσεων. Στις 7 του μήνα υπογράφηκε η συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω του κάθετου διαδρόμου προς χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Την ίδια ημέρα, η Scope Ratings αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές για το ελληνικό outlook, ενώ μια εβδομάδα αργότερα ο οίκος Fitch αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ.

Αλλά η μεγάλη στιγμή ήρθε στις 19 Νοεμβρίου. Η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ ολοκληρώθηκε με συντριπτική επιτυχία – το 74,25% των μετόχων αποδέχτηκε την πρόταση, ξεπερνώντας σημαντικά τον απαιτούμενο πήχη του 50%+1 μετοχή. Πέντε μέρες αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου, παραδόθηκαν οι νέες μετοχές και ξεκίνησε η παράλληλη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας και του Παρισιού.

Το ελληνικό χρηματιστήριο εντασσόταν πλέον σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν απλώς μια εξαγορά – ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ενοποίησης.

Δεκέμβριος: Κλείσιμο στις κορυφές

Ο τελευταίος μήνας του έτους ήταν θριαμβευτικός. Στις 22 Δεκεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε νέο ρεκόρ 189 μηνών, φτάνοντας τις 2.127,2 μονάδες, το υψηλότερο κλείσιμο από το 2010. Η άνοδο ήταν 0,70%, αλλά η συμβολική σημασία ήταν τεράστια. Το έτος έκλεισε τελικά στις 2.120,71 μονάδες, με συνολική άνοδο 44,32% από την αρχή του έτους.

Οι τράπεζες και τα blue chips ηγήθηκαν της τελευταίας ανοδικής ορμής. Η Alpha Bank ενισχύθηκε 3,61%, η Motor Oil έφτασε στα ιστορικά υψηλά των 31,48 ευρώ, ενώ ο Τιτάνας άγγιξε τα 50,40 ευρώ. Η Helleniq Energy, η Jumbo, η Eurobank, η Τράπεζα Κύπρου, η ΔΕΗ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινήθηκαν ανοδικά, ενώ η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 224 εκατομμύρια ευρώ – εντυπωσιακό νούμερο για εβδομάδα Χριστουγέννων.

Ο δείκτης έκλεισε το έτος στις 2.120,71 μονάδες, αφού κινήθηκε σε εύρος 2.080-2.135 μονάδων κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο 2026.

Οι Πρωταγωνιστές: Τράπεζες, ενέργεια και κατασκευές

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του 2025 με συνολική άνοδο 83,48%. Η Alpha Bank ξεχώρισε με κέρδη 46,5%, ακολουθούμενη από την Πειραιώς με 43,4% και την Εθνική με 31,1%. Ακόμη και η Optima Bank, ο πέμπτος τραπεζικός πόλος, σημείωσε άνοδο 22,9%.

Οι διεθνείς οίκοι αναβάθμισαν μαζικά τις τιμές-στόχους. Η Bank of America ανέβασε την Eurobank στα 4,86 ευρώ, την Πειραιώς στα 8,85 ευρώ, την Alpha Bank στα 4,12 ευρώ και την Εθνική στα 13,88 ευρώ. Ο λόγος ήταν απλός: οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε νέο καθεστώς βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης, με κερδοφορία, ποιότητα κεφαλαίου και διανομές να κινούνται ταυτόχρονα προς τα πάνω.

Στον ενεργειακό κλάδο, η ΔΕΗ διερεύνησε για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια τη ζώνη άνω των 18 ευρώ. Η Motor Oil έγραψε νέα ιστορικά υψηλά στα 31,48 ευρώ, ενώ η Helleniq Energy κινήθηκε ισχυρά. Οι συμφωνίες της Exxon Mobil με τις Helleniq Energy και Energean για γεωτρήσεις σε οικόπεδα στο Ιόνιο έδωσαν νέα ώθηση στον κλάδο.

Στις κατασκευές και τις υποδομές, ο Τιτάνας έσπασε το φράγμα των 50 ευρώ, φτάνοντας τα 50,40 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας δρομολόγησε το πλάνο “TITAN Forward 2029” που προβλέπει σειρά ενεργειών και εξαγορών με στόχο το EBITDA να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Aktor Group διατήρησαν σταθερή ανοδική πορεία, με τον δεύτερο να κλείνει συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για την προμήθεια αμερικανικού LNG.

Η διάχυση των κερδών: Από τα blue chips στη μικρή κεφαλαιοποίηση

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του 2025 ήταν η διάχυση των κερδών σε ευρύτερη βάση μετοχών. Συνολικά 119 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι μόλις 26 που σημείωσαν απώλειες. Αυτό αντιπροσωπεύει δραματική βελτίωση σε σχέση με το 2024, όπου η άνοδος ήταν συγκεντρωμένη κυρίως στις τράπεζες και λίγα blue chips.

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID ενισχύθηκε κατά 20,79%, με μετοχές όπως ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) να σημειώνει άνοδο 4,07% την τελευταία εβδομάδα του έτους. Η Qualco Group και η Alter Ego Media εντάχθηκαν στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ η Dimand, η Autohellas, ο ΑΔΜΗΕ και η ΕΧΑΕ (πριν την εξαγορά) παρουσίασαν θετικές αποδόσεις.

Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,8% φτάνοντας τα 28,26 ευρώ, ενώ η Coca Cola HBC, παρά τις διακυμάνσεις, έκλεισε στα 44 ευρώ.

Το 2025 ήταν ρεκόρ και σε κεφαλαιακές αντλήσεις. Συνολικά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ άντλησε το χρηματιστήριο, κατανεμημένα σε τρεις κατηγορίες. Τα εταιρικά ομόλογα αποτέλεσαν τη μερίδα του λέοντος με 1,53 δισ. ευρώ, με τις Aegean Airlines, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development και Aktor Group να προχωρούν σε μεγάλες εκδόσεις.

Οι νέες εισαγωγές έφεραν 242,1 εκατομμύρια ευρώ φρέσκο κεφάλαιο, με τέσσερις εταιρείες να κάνουν το ντεμπούτο τους: η Qualco Group, η Alter Ego Media, η Fais Group και η Trek Development. Παράλληλα, δύο εταιρείες, η Real Consulting και η Onyx, μετατάχθηκαν από την Εναλλακτική Αγορά στην Κύρια, ενισχύοντας την ποιότητα της αγοράς.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άντλησαν 797 εκατομμύρια ευρώ, με τον Aktor Group, την Premia Properties, την Ideal Holdings, την Ευρώπη Holdings και την Intralot να προχωρούν σε σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων τους.

Αντίθετα, τρεις εταιρείες – η Τέρνα Ενεργειακή, η SATO και η ΒΙΣ – διαγράφηκαν από το χρηματιστήριο, φέρνοντας τον συνολικό αριθμό διαγραφών από το 2000 στις 317.

Η διεθνής αναγνώριση: Από emerging market σε developed market

Το 2025 σηματοδότησε την επίσημη αναγνώριση της Ελλάδας ως αναπτυγμένης αγοράς. Ο FTSE Russell έθεσε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε watch list για αναβάθμιση στις Developed Markets, με την επίσημη αναβάθμιση να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο MSCI, ο μεγαλύτερος πάροχος δεικτών που τον ακολουθεί το 70% των παθητικών κεφαλαίων παγκοσμίως, προχώρησε τον Ιούνιο σε σημαντική αναβάθμιση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεσή του για την προσβασιμότητα των αγορών. Η βαθμολογία για εκκαθάριση και διακανονισμό αναβαθμίστηκε από “+” σε “++”, χάρη στην πλήρη εφαρμογή των δομών omnibus accounts και nominee σύμφωνα με τον κανονισμό CSDR.

Στις 24 Ιουνίου αναμενόταν η απόφαση για την ένταξη της Ελλάδας στο watchlist των Developed Markets του MSCI. Το τελευταίο εμπόδιο είναι πέντε ελληνικές μετοχές να πληρούν τα όρια ένταξης στον Πρότυπο Δείκτη σε οκτώ διαδοχικές αναθεωρήσεις – ένας στόχος που φαίνεται πλέον επιτεύξιμος.

Ο οίκος STOXX έθεσε επίσης το Χρηματιστήριο Αθηνών σε watch list, με επανεξέταση για πιθανή άμεση αναβάθμιση προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2026.

Το 2025 ήταν η χρονιά που οι οίκοι αξιολόγησης επιβεβαίωσαν οριστικά την έξοδο της Ελλάδας από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Στις 14 Νοεμβρίου, ο Fitch αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ, ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα η Scope Ratings είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές σε “θετικές”.

Οι DBRS και S&P διατηρούν τη βαθμολογία ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s παραμένει στο Βαα3, επίσης με σταθερές προοπτικές. Η αναμονή για αναβάθμιση από τη Moody’s στην επενδυτική βαθμίδα παραμένει ισχυρή για το 2026, καθώς τα μακροοικονομικά μεγέθη συνεχίζουν να βελτιώνονται.

Το μακροοικονομικό υπόβαθρο: Ανάπτυξη, δημοσιονομική πειθαρχία, γεωπολιτική αναβάθμιση

Η επιτυχία του χρηματιστηρίου το 2025 δεν ήταν τυχαία – στηριζόταν σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελία. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα 248,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος κινείται προς το 138,2% του ΑΕΠ το 2026, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία.

Η Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση στη λίστα των 36 χωρών του ΟΟΣΑ βάσει σύνθετων δεικτών που αφορούν τον πληθωρισμό, το ΑΕΠ, τις μετοχικές αποδόσεις και την απασχόληση. Η επίδοση αυτή αντανακλά μια οικονομία που έχει επιστρέψει σε υγιή ρυθμό ανάπτυξης, με την πολιτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική πειθαρχία να αποτελούν εγγυήσεις για τη συνέχεια.

Παράλληλα, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίστηκε δραματικά. Οι συμφωνίες για τη διοχέτευση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω ελληνικών υποδομών προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις γεωτρήσεις της Exxon Mobil στο Ιόνιο, τοποθετούν τη χώρα στον χάρτη ως κρίσιμο ενεργειακό κόμβο.

Τι φέρνει το 2026: Οι προβλέψεις των μεγάλων οίκων

Οι διεθνείς οίκοι είναι σχεδόν ομόφωνοι για τις προοπτικές του 2026. Η Morgan Stanley βλέπει ισχυρά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές μετοχές, λόγω της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες και της συνέχισης της οικονομικής απόδοσης με πολιτική σταθερότητα.

Η JP Morgan τοποθετεί τις τέσσερις συστημικές τράπεζες – Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank – καθώς και τη ΔΕΗ στις κορυφαίες της επιλογές. Εκτιμά ότι ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει άνοδο 16% το 2026 σε όρους δολαρίου, ενώ το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει ισχυρό με το ΑΕΠ να κινείται στο 2% ή υψηλότερα.

Η Bank of America υπογραμμίζει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε νέο καθεστώς βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης που δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν από τους λίγους τραπεζικούς κλάδους στην Ευρώπη όπου η κερδοφορία, η ποιότητα κεφαλαίου και οι διανομές κινούνται ταυτόχρονα προς τα πάνω.

Η Citi είναι overweight στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών για το 2026 και βλέπει άνοδο περίπου 13% για τον MSCI Emerging Markets. Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις φθηνότερες διεθνώς με P/E 8,9x για το 2026, έναντι 15x στην Ευρώπη, 22,5x στις ΗΠΑ και 13,1x στις αναδυόμενες αγορές.

Η Global X αποκαλεί την Ελλάδα “αγορά με στοιχεία ώριμης οικονομίας και αποτιμήσεις αναδυόμενης”. Με P/E 8,7x και P/BV 1,2x, η αγορά παραμένει υπο-επενδεδυμένη και έτοιμη για νέο re-rating. Η αναμενόμενη αναβάθμιση από τον MSCI θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο καταλύτη, απελευθερώνοντας σημαντικές παθητικές εισροές.

Παρά την εντυπωσιακή πορεία, το ελληνικό χρηματιστήριο αντιμετωπίζει ακόμη σημαντικές προκλήσεις. Η χαμηλή συμμετοχή εγχώριων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών παραμένει πρόβλημα, με τους ενεργούς λογαριασμούς να βρίσκονται 42% χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα. Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης σε δεικτοβαρείς τίτλους συνεχίζει να χαρακτηρίζει την αγορά.

Η σχέση κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ, παρά τη βελτίωση από 44,1% το 2024 σε 58,6% το 2025, παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ξεπερνά το 120%. Το περιθώριο ανάπτυξης είναι τεράστιο, αλλά απαιτεί δομικές αλλαγές.

Η Πολιτεία δεν έχει ακόμη θεσπίσει φορολογικά κίνητρα για τη μεσοπρόθεσμη διακράτηση τίτλων, ούτε έχει ενθαρρύνει επαρκώς την εισαγωγή σημαντικών ελληνικών εταιρειών που παραμένουν εκτός χρηματιστηρίου. Η δημιουργία μιας αναβαθμισμένης κοινότητας θεσμικών επενδυτών για την αξιοποίηση των αποταμιευτικών διαθεσίμων παραμένει ζητούμενο.

Η νέα εποχή: Euronext, ανεπτυγμένη αγορά, διεθνής προβολή

Η εξαγορά της ΕΧΑΕ από την Euronext δεν είναι απλώς μια συναλλαγή – είναι ο συμβολισμός μιας νέας εποχής. Το ελληνικό χρηματιστήριο εντάσσεται σε έναν πανευρωπαϊκό οργανισμό με κεφαλαιοποίηση άνω των 6 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αποκτώντας πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και post-trading.

Οι αναμενόμενες συνέργειες των 12 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το 2028 είναι μόνο η αρχή. Η ένταξη στο οικοσύστημα της Euronext σημαίνει αυξημένη διεθνή προβολή, μεγαλύτερη ρευστότητα, περισσότερους ξένους επενδυτές και τελικά υψηλότερες αποτιμήσεις για τις ελληνικές εταιρείες.

Η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές θα φέρει παθητικές εισροές από τα μεγάλα διεθνή funds που ακολουθούν τους βασικούς δείκτες. Αν και μια τέτοια αναβάθμιση θα σημάνει μικρότερη στάθμιση σε σχέση με τους δείκτες emerging markets, τα κεφάλαια που κινούνται στους δείκτες developed markets είναι πολλαπλάσια.

Το μήνυμα του 2025

Το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2025 απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά και να ξεπεράσει τις προσδοκίες. Με άνοδο 44,32%, ο Γενικός Δείκτης κατατάχθηκε στους πέντε κορυφαίους παγκοσμίως, ξεπερνώντας τον S&P 500, τον DAX και άλλους μεγάλους δείκτες.

Οι ελληνικές τράπεζες μεταμορφώθηκαν από το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Το τραπεζικό σύστημα είναι πλέον εξυγιασμένο, κερδοφόρο και ικανό να στηρίξει την επόμενη φάση οικονομικής ανάπτυξης.

Η εξαγορά από την Euronext και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά δεν είναι απλώς επιτεύγματα – είναι η επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα επέστρεψε στον χάρτη των διεθνών επενδύσεων. Το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι πλέον μια περιφερειακή αγορά υψηλού ρίσκου, αλλά ένας ώριμος, αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.

Το 2026 ξεκινά με ισχυρά θεμέλια, θετικές προβλέψεις και σημαντικούς καταλύτες. Η πορεία από τις 2.120,71 μονάδες προς τις 2.400 που εκτιμούν κάποιοι αναλυτές δεν φαίνεται πλέον ουτοπική. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει αποδείξει ότι μπορεί – και τώρα προετοιμάζεται να αποδείξει ότι μπορεί ακόμη περισσότερα.

Μετά από 15 χρόνια κρίσης, αβεβαιότητας και προσπάθειας, το 2025 ήταν η χρονιά που το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο του παρελθόντος και άνοιξε ένα νέο, φωτεινό κεφάλαιο για το μέλλον.

Ι.Α.Φ