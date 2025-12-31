Ψηφίζουν-ελληνικά-ομόλογα-οι-θεσμικοί-επενδυτές:-Ποιοι-δανείζουν-τη-χώρα-μας

Στο ραντάρ των μεγάλων θεσμικών επενδυτών μπαίνουν τα ελληνικά ομόλογα.

Στο ραντάρ των μεγάλων θεσμικών επενδυτών, που αναζητούν κατά βάση σταθερότητα και προβλεψιμότητα και όχι μεγάλες αποδόσεις με υψηλό ρίσκο, μπαίνουν ολοένα και περισσότερα οι ελληνικές εκδόσεις ομολόγων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η επιστροφή του ελληνικού αξιόχρεου στην επενδυτική βαθμίδα αλλά και η σταθερή παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων, που ξεπερνούν μάλιστα τους στόχους, έχουν άμεσες θετικές επιδράσεις στον δημόσιο δανεισμό. Και αυτό γιατί η ζήτηση για νέο δημόσιο χρέος υπερκαλύπτει σημαντικά την προσφορά με αποτέλεσμα τα «κουπόνια» των νέων εκδόσεων να έχουν μειωθεί αξιοσημείωτα.

Όμως παρατηρείται και μια ποιοτική διαφορά καθώς αυξάνεται η ζήτηση κυρίως από θεσμικού επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ η συμμετοχή των «πραγματικών επενδυτών» (για παράδειγμα: διαχειριστές κεφαλαίων, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ) στις νέες εκδόσεις του 2025 έφτασαν στο 62% ενώ συμμετοχή των τραπεζών στα 32%. Τα ιδιαίτερα κερδοσκοπικά hedge funds περιορίστηκαν στο 6%, όταν για παράδειγμα το 2017 η συμμετοχή τους ήταν στο διόλου ευκαταφρόνητο 19,8%.

Αυτή η διαφοροποίηση των δανειστών σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ «συνεισφέρει στη σταθερότητα της αγοράς, διευρύνει την επενδυτική ζήτηση και ενισχύει την εμπιστοσύνη στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους».

Ο οργανισμός σημειώνει πως επιπλέον αναβαθμίσεις του δημοσίου χρέους και η περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας σε συνδυασμό με τη μείωση των αβεβαιοτήτων στο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό τοπίο διεθνώς θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο την επενδυτική βάση στο μέλλον.

Στόχος τα 8 δισ. ευρώ

Για την επόμενη χρονιά ο ΟΔΔΗΧ διατηρεί περιορισμένη την εκδοτική του δραστηριότητα καθώς, σχεδιάζει να αντλήσει μόλις 8 δισ. ευρώ από τις αγορές. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου διαμορφώνονται σε περίπου 24,7 δισ. ευρώ. Πέρα από τα 8 δισ. ευρώ που θα καλυφθούν από εκδόσεις κρατικών ομολόγων, 4,2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από άλλες πηγές (NGEU, ΕΤΕπ κ.λπ.) ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ στη σχετική έκθεση, η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2026 εστιάζει στη συνεχιζόμενη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους, την προληπτική και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και τη διατήρηση ενός σημαντικού ταμειακού αποθέματος. Παράλληλα, στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών ομολόγων και στη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης.

Τα ραντεβού με τους Οίκους

Το πότε θα βγούμε στις αγορές θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και από τις προοπτικές που μπορεί να διαφανούν για μια νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου ακόμα πιο ψηλά εντός της επενδυτικής βαθμίδας το 2026.

Ο «χορός» των αξιολογήσεων για το ελληνικό χρέος ανοίγει με την DBRS στις 6 Μαρτίου και τη Moody’s στις 13 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει η Scope στις 20 Μαρτίου, η S&P στις 24 Απριλίου και η Fitch στις 8 Μαΐου.

Μετά το καλοκαιρινό διάλλειμα ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου με την DBRS. Ακολουθούν οι Moody’s και Scope που -αν δεν υπάρξουν αλλαγές στα ημερολόγιά τους έως τότε- θα ανακοινώσουν τις αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα ταυτόχρονα, στις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η S&P και στις 6 Νοεμβρίου η Fitch.