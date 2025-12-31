Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, December 31
    ave:-Άκαρπες-οι-συζητήσεις-για-την-απόκτηση-ποσοστού-στη-bazaar
    AVE: Άκαρπες οι συζητήσεις για την απόκτηση ποσοστού στη BAZAAR

    AVE: Άκαρπες οι συζητήσεις για την απόκτηση ποσοστού στη BAZAAR

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Δεν υπήρξε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της BAZAAR, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η AVE.

    Δεν υπήρξε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της BAZAAR, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η AVE.

    Ειδικότερα, η AVE αναφέρει:

    O Όμιλος εταιρειών AVE σε συνέχεια των από 16/6 & 19/6/2025 ανακοινώσεών μας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E., για την απόκτηση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας BAZAAR A.E..

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com