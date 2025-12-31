trastor:-Απέκτησε-το-100%-της-Μίλητος-έναντι-53,7-εκατ.-ευρώ

Η Μίλητος είναι ιδιοκτήτρια ενός υπερσύγχρονου κέντρου εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 74.829 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Μίλητος Ανώνυμη Κτηματική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», κατόπιν της υπογραφής του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών ανακοίνωσε η Trastor σε συνέχεια της υπογραφής του από 23.05.2024 δεσμευτικού προσυμφώνου.

Όπως σημειώνεται, η Μίλητος είναι ιδιοκτήτρια ενός υπερσύγχρονου κέντρου εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 74.829 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο και αναμένεται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τo πρότυπo LEED Gold, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τrastor Property Investments για υπεύθυνες και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 53,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού της Μίλητος κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τrastor Property Investments, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Η απόκτηση της Μίλητος σηματοδοτεί την επιτυχή υλοποίηση μιας στρατηγικής επένδυσης ορόσημο για την Τrastor και αντικατοπτρίζει άμεσα τη στρατηγική μας εστίαση σε σύγχρονα ακίνητα logistics. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του μεγαλύτερου αυτόνομου κέντρου διανομής που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα, καθώς και ενός από τα μεγαλύτερα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ενισχύουμε ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη αξία του χαρτοφυλακίου μας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουμε τη δέσμευσή μας για επενδύσεις σε σύγχρονα και περιβαλλοντικά βιώσιμα ακίνητα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει υλοποιήσει έως σήμερα η Εταιρεία, η οποία ενισχύει καθοριστικά τη θέση της στον τομέα των σύγχρονων διαμετακομιστικών χώρων.

Με την ολοκλήρωσή της, η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων (GAV) της TrastorΤΡΑΣΤΟΡ +2,42% αναμένεται να υπερβεί τα €800 εκατ., με τα ακίνητα logistics να αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% του συνολικού χαρτοφυλακίου και το 54% αυτών να αφορά εγκαταστάσεις με πράσινα χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% του χαρτοφυλακίου logistics έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των πλέον σύγχρονων σε όρους ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών.

Η προνομιακή τοποθεσία του ακινήτου στον Ασπρόπυργο, σε συνδυασμό με το μέγεθος και τις υψηλές προδιαγραφές κατασκευής, το αναδεικνύουν σε υποδομή νέας γενιάς. Η επένδυση αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και την πειθαρχημένη προσέγγισή μας να κατευθύνουμε κεφάλαια σε έργα που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη».