wall-street:-Οριακές-διακυμάνσεις-στους-δείκτες,-ένα-βήμα-πριν-ολοκληρώσει-μια-εξαιρετική-χρονιά

Οι μετοχές κινήθηκαν χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις την Τετάρτη 31/12, καθώς η Wall Street ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια εξαιρετική χρονιά για τις αγορές.

Λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου, ο δείκτης S&P 500 κινήθηκε οριακά κάτω από το μηδέν, όπως και ο Nasdaq Composite, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κατέγραφε απώλειες 0,25% στις 48.246,95 μονάδες.

Οι αγορές βρίσκονται σε σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, αν και οι απώλειες ήταν ήπιες. Παρ’ όλα αυτά, ο S&P 500 παραμένει σε τροχιά ετήσιας ανόδου 17%, σημειώνοντας το τρίτο συνεχόμενο έτος με διψήφια κέρδη. Ο Nasdaq Composite, τροφοδοτούμενος από τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύεται κατά 21%, ενώ ο Dow καταγράφει άνοδο 13% για το 2025, επηρεασμένος εν μέρει από τη μικρή εκπροσώπηση τεχνολογικών μετοχών στον δείκτη των 30 τίτλων.

Η εικόνα αυτή αποτελεί εντυπωσιακή ανάκαμψη σε σχέση με τη βουτιά των αρχών Απριλίου, μετά την ανακοίνωση των εκτεταμένων δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο S&P 500 είχε τότε φτάσει κοντά σε επίπεδα «bear market», υποχωρώντας σχεδόν 19% από το υψηλό του Φεβρουαρίου και κλείνοντας κάτω από τις 5.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.

Ωστόσο, οι πρόσφατες απώλειες προκαλούν έναν βαθμό ανησυχίας, καθώς οι τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους και οι δύο πρώτες του επόμενου θεωρούνται παραδοσιακά περίοδος ανόδου — το λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη». Η πρόσφατη κατοχύρωση κερδών ενδέχεται να προμηνύει αυξημένη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του CNBC, ο S&P 500 θα μπορούσε να καταγράψει και το 2026 διψήφια άνοδο, ωστόσο πολλοί εκτιμούν ότι οι αγορές ενδέχεται να κινηθούν σε στενό εύρος τιμών, έως ότου η αύξηση των εταιρικών κερδών ευθυγραμμιστεί με τις υψηλές αποτιμήσεις.

«Καθώς κοιτάμε προς το επόμενο έτος, αναμένουμε λίγο περισσότερη μεταβλητότητα», δήλωσε την Τρίτη στο CNBC η Meghan Shue, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wilmington Trust. «Πρόκειται για μια υγιή διαδικασία εξισορρόπησης, καθώς προετοιμαζόμαστε για το επόμενο σκέλος της ανοδικής αγοράς, που πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί, παρά τον ακόμη σχετικά αυξημένο κίνδυνο ύφεσης».

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που οδηγεί τις αγορές τα τελευταία τρία χρόνια. Το 2023 ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 24%, μετά την εμφάνιση του ChatGPT, ενώ το 2024 ακολούθησε νέο ράλι 23%.

Το 2025, ωστόσο, το αφήγημα της AI διαφοροποιήθηκε, καθώς η άνοδος επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους, ενώ οι αποδόσεις των λεγόμενων «Magnificent Seven» παρουσίασαν διαφοροποίηση. Η Alphabet ήταν η μεγάλη κερδισμένη, με άνοδο άνω του 65%, ενώ η Amazon υστέρησε, καταγράφοντας κέρδη περίπου 6%.

Παράλληλα, αρκετές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εκτός των megacaps υπεραπέδωσαν. Τα εμπορεύματα είχαν εξαιρετική χρονιά, με τον χρυσό να ενισχύεται πάνω από 66% και το ασήμι περισσότερο από 165%.