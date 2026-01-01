Είναι το 2026 η χρονιά για ένα foldable… iPhone – Οι φήμες και οι πρώτες εικόνες

Πολλοί είναι εκείνοι που επιμένουν ότι το 2026 η Apple θα κυκλοφορήσει ένα αναδιπλούμενο μοντέλο iPhone. Τα renders που διέρρευσαν και η σημασία μιας τέτοιας κίνησης.

Η Apple ετοιμάζει την πιο τολμηρή αναδιάρθρωση της σειράς iPhone εδώ και χρόνια: ένα αναδιπλούμενο iPhone που, αν οι τελευταίες διαρροές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026 και να σηματοδοτήσει την είσοδο της εταιρείας σε μια κατηγορία που σήμερα κυριαρχείται από ανταγωνιστές όπως η Samsung.

Οι πιο πρόσφατες εικόνες και πληροφορίες έρχονται από τον τεχνολογικό leaker Jon Prosser, ο οποίος παρουσίασε 3D renders και λεπτομέρειες του νέου μοντέλου, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τον Prosser, το επερχόμενο foldable iPhone — που πολλοί αναφέρουν ως iPhone Fold — θα έχει εξωτερική οθόνη 5.5 ιντσών και, ανοικτό, θα μετατρέπεται σε μια 7.8 ιντσών «tablet-like» επιφάνεια. Θα έχει μάλιστα, όπως αναφέρεται, λεπτότερο σχεδιασμό ακόμη και από μερικά υπάρχοντα μοντέλα της Apple.

Το iPhone Fold φημολογείται επίσης πως θα ενσωματώνει τεχνολογίες που μειώνουν ή εξαλείφουν την κλασική «γραμμή» στη μέση της αναδιπλούμενης οθόνης, μέσω ειδικού μεταλλικού πλάτους κάτω από το panel και ενός μεντεσέ από υγρό μέταλλο — λύσεις που η Apple έχει κατοχυρώσει σε πατέντες από το 2024 και που φαίνεται να μπαίνουν τώρα σε πιο ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την διαρροή, φαίνεται να υπάρχει επίσης τετραπλή κάμερα, Touch ID ενσωματωμένο στο power button ενώ το πάχος εκτιμάται στα 9 mm όταν το smartphone είναι κλειστό — και φτάνει στα 4.5 mm όταν είναι ανοικτό — καθιστώντας το foldable ένα από τα πιο λεπτά για τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας smartphones.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι αντίστοιχες φήμες κυκλοφορούν εδώ και καιρό και μέχρι σήμερα η Apple δεν έχει επίσημα ανακοινώσει τίποτα σχετικό. Λόγω αυτού ακόμα και η ονομασία που δίνουν διάφοροι στο τηλέφωνο – όπως iPhone Ultra Fold – σίγουρα είναι υπό συζήτηση.

Πώς κινείται η αγορά των foldables

Σε κάθε περίπτωση, παρά την πολυετή παρουσία των αναδιπλούμενων τηλεφώνων — από την πρώτη γενιά Samsung Galaxy Fold και Motorola Razr μέχρι τα πιο πρόσφατα μοντέλα — η κατηγορία έχει ακομα πολλά περιθώρια ανάπτυξης.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δε, μαρτυρούν ότι όλο και περισσότεροι χρήστες στρέφονται προς αυτή. Σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research, οι αποστολές foldable smartphones σημείωσαν άνοδο 14 % στο τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις στην μέχρι τώρα ιστορία τους.

Ακόμα κι έτσι όμως, τα foldable αποτελούν ακόμα περίπου 2,5 % του συνολικού όγκου των smartphone αποστολών, δείγμα ότι η διείσδυση στη μαζική αγορά παραμένει σχετικά περιορισμένη, τουλάχιστον προς το παρόν.

Όσο για τον παγκόσμιο χάρτη των foldables, η Samsung Electronics έχει κερδίσει την πρωτοκαθεδρία, με το μερίδιο της να φτάνει περίπου στο 64% των αποστολών στο τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Counterpoint. Άλλωστε ο κορεατικός κολοσσός έχει επεκτείνει τη σειρά Galaxy Z με μοντέλα όπως τα Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 και πρόσφατα το Galaxy Z TriFold, ένα tri-folding μοντέλο που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2025 και αναμένεται στην παγκόσμια αγορά εντός του 2026.

Άλλοι παίκτες, όπως η Huawei και η Motorola, συνεχίζουν να έχουν παρουσία στην κατηγορία, ενώ παρόμοιες προσπάθειες γίνονται και από άλλες κινεζικά brands όπως η Vivo.

H είσοδος της Apple θα αλλάξει τα δεδομένα

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν και το 2026 γίνει η χρονιά που η Apple συστήσει στους φανατικούς της ένα foldable μοντέλο, οι ισορροπίες θα μπορούσαν να αλλάξουν. Σύμφωνα με αναλυτές, μια τέτοια κίνηση δεν θα αφορά απλώς την επέκταση του προϊόντικού της χαρτοφυλακίου, αλλά θα εγκαινιάσει την προοπτική η μέχρι σήμερα «niche» αγορά να γίνει mainstream.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, η Apple έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει το οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών iOS ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες μιας μεγάλης, unfoldable οθόνης — συστήνοντας από multitasking εφαρμογές και split-screen λειτουργίες μέχρι και ένα πιο αρθρωτό περιβάλλον συνεργασίας με άλλα προϊόντα της (Mac, iPad, Watch).

Αν οι φήμες επιβεβαιωθούν και το iPhone Fold παρουσιαστεί τελικά επίσημα το φθινόπωρο του 2026, πρόκειται πολύ πιθανό να δούμε την αγορά foldables να αλλάζει ριζικά — με μεγαλύτερο ανταγωνισμό, περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή και, ενδεχομένως, μια εκ νέου κατηγορία που θα γίνει δημοφιλής όχι μόνο στους «early adopters», αλλά και στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Το μεγάλο ερώτημα για το foldable iPhone

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα βέβαια, που θα κρίνει και όλα τα παραπάνω, είναι η τιμή στην οποία μπορεί να διατίθεται η νέα συσκευή. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις αναλυτών (-, Counterpoint, TrendForce) συγκλίνουν στο ότι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone θα τοποθετηθεί πάνω από τα σημερινά Pro Max μοντέλα, πιθανότατα στην περιοχή των 2.000 δολαρίων ή και υψηλότερα στις ΗΠΑ — τιμή που στην Ευρώπη μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 2.200–2.300 ευρώ με φόρους και δασμούς.

Η τιμολόγηση αυτή δεν είναι τυχαία. Τα foldables έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος παραγωγής λόγω:

της αναδιπλούμενης OLED οθόνης (που έχει χαμηλότερα yields), του σύνθετου μηχανισμού (κατά κόσμον μεντεσέ), των ενισχυμένων υλικών για αντοχή και λεπτότητα και της ανάγκης για πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Ωστόσο, για την Apple το εν λόγω μοντέλο δεν είναι μόνο θέμα όγκου πωλήσεων, αλλά στρατηγικής τοποθέτησης: το foldable iPhone αναμένεται να λειτουργήσει ως «halo product» ένα premium τεχνολογικό σύμβολο που ενισχύει συνολικά την εικόνα της σειράς iPhone και ωθεί μέρος των χρηστών προς ακριβότερες εκδόσεις. Τάση που είναι εμφανής όλα τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτές άλλωστε έχουν επισημάνει στο παρελθόν ότι η Apple είναι από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους χωρίς να διαλύσουν τα περιθώριά τους, λόγω της κλίμακας παραγωγής, των μακροχρόνιων συμφωνιών με προμηθευτές και της κάθετης ολοκλήρωσης του οικοσυστήματός της.