Η Κίνα δεν κάνει πίσω ούτε βήμα στη «πίσω αυλή» των ΗΠΑ…

Το μήνυμα από το Πεκίνο είναι καθαρό: η Λατινική Αμερική δεν πρόκειται να επιστρέψει αποκλειστικά στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, όσο κι αν το επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόσφατο κινεζικό policy paper για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική δεν είναι ένα αθώο διπλωματικό κείμενο· είναι μια δήλωση στρατηγικής επιμονής σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ θεωρούσαν επί δεκαετίες δεδομένη.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Λίγες ημέρες μετά τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον περί «αποκατάστασης της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στο Δυτικό Ημισφαίριο», η Κίνα απαντά εμμέσως αλλά σαφώς: ο κόσμος αλλάζει, η ισορροπία ισχύος μετατοπίζεται και η εποχή της μονοκρατορίας των ΗΠΑ τελειώνει. Αυτό ακριβώς λέει –με διπλωματική γλώσσα– το Πεκίνο εδώ και χρόνια.

Οικονομική διείσδυση, πολιτική μόχλευση

Η κινεζική στρατηγική στη Λατινική Αμερική δεν βασίζεται σε στρατιωτικές βάσεις και στόλους –τουλάχιστον όχι ακόμη– αλλά σε κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό: χρήμα, υποδομές και εμπόριο. Η Κίνα έχει καταφέρει να γίνει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για πολλές χώρες της περιοχής, να χρηματοδοτεί δρόμους, λιμάνια, ενεργειακά έργα και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το Belt and Road Initiative αποτελεί το βασικό όχημα. Από το μηδέν πριν το 2017, σήμερα 24 χώρες της περιοχής έχουν υπογράψει. Αυτό δεν είναι απλή οικονομική συνεργασία· είναι δομημένη εξάρτηση. Όποιος πληρώνει για τις υποδομές, έχει λόγο στην πολιτική.

Βενεζουέλα και Παναμάς: τα τεστ αντοχής

Η Βενεζουέλα λειτουργεί ως πρώτο crash test. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής και βασικός αγοραστής πετρελαίου του καθεστώτος Μαδούρο. Ρητορικά, το Πεκίνο στηρίζει ανοιχτά το Καράκας απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις και καταγγέλλει «ηγεμονισμό» και «μονομερή εκφοβισμό». Στην πράξη, όμως, δεν ρισκάρει στρατιωτική σύγκρουση. Η στήριξη είναι πολιτική, οικονομική και επικοινωνιακή – όχι στρατιωτική.

Ο Παναμάς είναι το πιο νευραλγικό σημείο. Η Διώρυγα είναι σύμβολο και στρατηγικό πέρασμα. Ο Τραμπ θέλει να δείξει ότι «επιστρέφει», πιέζοντας πολιτικά και οικονομικά. Η Κίνα, από την άλλη, δεν εγκαταλείπει εύκολα ένα τέτοιο προγεφύρωμα. Η προσπάθεια να διατηρηθεί –έστω έμμεσα– κινεζικός έλεγχος στα λιμάνια γύρω από τη Διώρυγα δείχνει ότι το παιχνίδι παίζεται σε βάθος χρόνου.

Στρατιωτικά μηνύματα χωρίς στρατιωτική σύγκρουση

Οι εικόνες κινεζικών πολεμικών προσομοιώσεων κοντά σε Κούβα και Μεξικό δεν είναι προετοιμασία πολέμου. Είναι ψυχολογικό μήνυμα. Υπενθυμίζουν ότι η Κίνα μπορεί να εμφανιστεί και στρατιωτικά στη δυτική πλευρά του πλανήτη αν χρειαστεί. Αρκεί αυτό για να προκαλέσει νευρικότητα στην Ουάσιγκτον.

Η Κούβα παραμένει το μοναδικό σημείο όπου οι ΗΠΑ φοβούνται –όχι αβάσιμα– ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει κινεζική στρατιωτική εγκατάσταση. Όχι αύριο, αλλά ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου παγκόσμιας παρουσίας.

Ταϊβάν: ο πραγματικός στόχος

Πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας σταθερός στόχος: η απομόνωση της Ταϊβάν. Η Λατινική Αμερική φιλοξενεί ακόμη επτά από τις ελάχιστες χώρες που αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊπέι. Το Πεκίνο θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο, προσφέροντας οικονομικά ανταλλάγματα και πολιτική στήριξη.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανακόψουν αυτή την πορεία, αλλά η αλήθεια είναι σκληρή: όταν οι χώρες έχουν άμεσες ανάγκες για χρηματοδότηση και ανάπτυξη, η κινεζική πρόταση συχνά φαίνεται πιο χειροπιαστή από την αμερικανική.

Συμπέρασμα

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας στη Λατινική Αμερική μόλις ξεκίνησε. Δεν θα είναι θεαματική, ούτε άμεση. Θα είναι υπόγεια, οικονομική και πολιτική. Ο Τραμπ μιλά για νέο δόγμα τύπου Μονρόε. Η Κίνα απαντά χωρίς να το κατονομάζει: ο κόσμος δεν λειτουργεί πια με δόγματα του 19ου αιώνα.

Και όσο η Ουάσιγκτον επανέρχεται με όρους επιβολής, τόσο το Πεκίνο θα εκμεταλλεύεται το αφήγημα της «αντι-ηγεμονικής δύναμης». Αυτό, καλώς ή κακώς, του δίνει πόντους στη Λατινική Αμερική.