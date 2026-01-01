Η νέα γεωοικονομική πραγματικότητα το 2026 – Οι προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να υποδέχεται το 2026 με μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, παρά τις βαθιές γεωπολιτικές, τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές συνέχισαν την ανοδική τους τάση. «Καλώς ήρθατε στην εποχή του γιγαντισμού: Ο S&P 500 φτάνει τις 7.000 μονάδες, η Nvidia ξεπέρασε το όριο της κεφαλαιοποίησης της αγοράς των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – περισσότερο από το ΑΕΠ της Γαλλίας – και ο τεχνολογικός τομέας διαθέτει απόδοση άνω του 30% σε διάστημα 12 μηνών», λέει ο επικεφαλής επενδύσεων στην αμερικανική Candriam, Νίκολας Φόρεστ.

Για τα επόμενα δύο χρόνια, οι οικονομολόγοι της γερμανικής Deka Bank αναμένουν μια μέτρια, αλλά σταθερή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. «Ενώ η παγκόσμια οικονομία παραμένει αξιοσημείωτα σταθερή με ανάπτυξη περίπου 3%, βλέπουμε έναν βαθύ διαρθρωτικό μετασχηματισμό κάτω από την επιφάνεια, που δημιουργεί νικητές και ηττημένους», λέει ο Ούλριχ Κάτερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Deka Bank. Τα επόμενα 10 χρόνια θα φέρουν πάντως στην παγκόσμια οικονομία περισσότερες αλλαγές από ό,τι ολόκληρος ο περασμένος αιώνας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο λόγος: η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Αυτή είναι η άποψη του Μπράις Προύνας, διαχειριστή χαρτοφυλακίου του ταμείου Τεχνητής Νοημοσύνης ODDO BHF.

«Η ΑΙ καθιστά δυνατές μαζικές αυξήσεις παραγωγικότητας σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη, ανεξάρτητα από τις μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής», λέει ο Γερν Κουιτζάου, επικεφαλής οικονομολόγος στην ελβετική ιδιωτική τράπεζα Bergos.

Το 2026 και τα επόμενα χρόνια η τεχνολογία θα παραμείνει ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και ακόμη και σήμερα, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργούν σημαντικές ταμειακές ροές. «Ο αντίκτυπος αυτών των κινήτρων είναι ήδη εμφανής στα μακροοικονομικά δεδομένα», επισημαίνει ο Ούλριχ Κάτερ, αλλά προσθέτει: «Πιστεύουμε ότι πολλές από τις τρέχουσες υποσχέσεις παραγωγικότητας από την Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρηματικές διαδικασίες είναι υπερβολικές».

Οι αναλυτές της Deka εκτιμούν πάντως ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα συμβάλουν περίπου στο ήμισυ της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ το 2025.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας

Κεντρικό στοιχείο σε αυτό τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό παραμένει φυσικά η αντιπαράθεση ΗΠΑ -Κίνας. Οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο βρίσκονται σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό, προσπαθώντας να ενισχύσουν τη θέση τους. «Αυτό που κρύβεται είναι ένας αγώνας δρόμου για τεχνολογική και οικονομική ηγεσία στον κόσμο», προσθέτουν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, η ανάπτυξη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024 ήταν 4,3%. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προέβλεψε σε συνέντευξή του στο CBS τον Δεκέμβριο ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να κλείσουν το έτος με ανάπτυξη 3%.

Απλώς αισιοδοξία; Ίσως. Ωστόσο, ο ρυθμός των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φαίνεται να είναι η πραγματική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης των ΗΠΑ, δεν έχει επιβραδυνθεί. Αυτό, σε συνδυασμό με τις κινήσεις του Λευκού Οίκου, θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω ώθηση.

Οι δασμοί, οι οποίοι αποτελούν καταστροφή εκτός των συνόρων της Αμερικής, σίγουρα έχουν παράσχει πυρομαχικά στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ιδιωτική τράπεζα Bergos προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 1,7% για το 2026. Η Deka Bank είναι ακόμη πιο αισιόδοξη. Στο σενάριό τους, η οικονομική ανάπτυξη θα αυξηθεί κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,1% το 2026 και ο πληθωρισμός θα επηρεαστεί μόνο προσωρινά από τις αυξήσεις των δασμών, διαμορφούμενος στο 2,8% το 2026.

«Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ το 2026, καθώς τόσο η δημοσιονομική, όσο και η νομισματική χαλάρωση θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία», λέει ο Τζούλιαν Χουντέιν, επικεφαλής οικονομολόγος στη Schroders.

Με τον όρο δημοσιονομική χαλάρωση, ο ειδικός αναφέρεται στο σενάριο στο οποίο υλοποιούνται όλες οι επιπτώσεις του νόμου One Big Beautiful Bill Act. Ο «Μεγάλος Όμορφος» νόμος Τραμπ μεταφράζεται σε μια τεράστια μείωση φόρων που, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να φτάσει τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η μείωση έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που έγιναν στο φορολογικό σύστημα, γεγονός που ουσιαστικά μειώνει την πίεση στους φορολογούμενους.

Τι θα γίνει με τη Fed

Το μεγάλο ερώτημα είναι επίσης τι θα γίνει με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα; Η αμερικανική οικονομία περιμένει τον πρόεδρο Τραμπ να ορίσει τον αντικαταστάτη του Τζερόμ Πάουελ για να εφαρμόσει τις μειώσεις επιτοκίων, που, αφενός, θα πρέπει να διευκολύνουν τον δανεισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και, αφετέρου, να μετριάσουν τις πιθανές επιπτώσεις μιας πιθανής έκρηξης της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ανάλυση της φούσκας βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά αυτό που έχει γίνει κατανοητό είναι ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει μια διόρθωση. Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι αυτό θα είναι καταστροφικό», εκτιμούν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Σαμ Αλτμαν, ιδρυτής της Open Air, προειδοποιεί βέβαια ότι κάποιοι θα χάσουν πολλά χρήματα. Το πρόβλημα είναι ποιος θα τα χάσει…

Ο CEO της Google, Σούνταρ Πιτσάι, λέει επίσης ότι υπάρχει «κάποια παραλογικότητα στην αγορά».

Είναι σαφές ότι οι ανισορροπίες υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι φοβούνται όμως ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα προσπαθήσει να τις επιλύσει όχι με ομαλό τρόπο, όπως έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε κρίσεις, αλλά δημιουργώντας αταξία, η οποία από μόνη της αποτελεί το πραγματικό τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Διαρκής αντιπαλότητα

«Οι ΗΠΑ, η σημερινή νούμερο ένα οικονομική υπερδύναμη, είναι όμως πιθανό να ξεπεραστούν από την Κίνα τα επόμενα χρόνια. Αυτή θα παραμείνει μια διαρκής αντιπαλότητα», λέει ο Κάρστεν Μουμ, επικεφαλής οικονομολόγος στην τράπεζα Donner & Reuschel.

Η Κίνα, σύμφωνα με τους ειδικούς της Deka, συνεχίζει να επιδιώκει τη στρατηγική της για βιομηχανική κυριαρχία, στοχεύοντας στην ηγεσία της παγκόσμιας αγοράς σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

Η Κίνα σχεδιάζει μάλιστα να εφαρμόσει χαλαρές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές το 2026.

Ο Πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ, εκτίμησε ότι η κινεζική οικονομία πρόκειται να φτάσει τον στόχο ανάπτυξης 5% το 2025, στο ίδιο επίπεδο με το 2024.

Η άνθηση των κινεζικών εξαγωγών στήριξε την ανάπτυξη. Ωστόσο, οι επενδύσεις το 2025 κατέγραψαν την πρώτη ετήσια συρρίκνωσή τους από το 1998, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων ήταν η χειρότερη από την πανδημία και οι τιμές των νέων κατοικιών μειώθηκαν περαιτέρω τον Νοέμβριο, λόγω της κρίσης ακινήτων.

Οι ειδικοί της Deka προβλέπουν περαιτέρω επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής στην Κίνα έως το 2026, αλλά η χώρα θα παραμείνει σημαντικός παράγοντας στις παγκόσμιες αγορές λόγω του μεγέθους και της στρατηγικής εξαγωγών της. Χωρίς προσαρμογές πολιτικής, οι οικονομολόγοι της Deka προβλέπουν ανάπτυξη μόνο 4,3% στην Κίνα.

Ο Σι εξέφρασε ανοχή για τη βραδύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές και επανέλαβε την εστίασή του στην ποιότητα, παρά στον ρυθμό, της οικονομικής ανάπτυξης. «Το γεγονός, όπως ανέφερε ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Μάικλ Σπενς, ότι το 30% της παγκόσμιας μεταποίησης βρίσκεται στην Κίνα και το 54% όλων των παγκόσμιων εγκαταστάσεων ρομπότ κατασκευάζονται στην Κίνα, δείχνει πόσο κρίσιμη είναι η ταχύτητα του εκσυγχρονισμού.

Αγκομαχά η Ευρώπη

Στην Ευρώπη, η τελική εκτίμηση για ανάπτυξη το 2025 είναι μεταξύ 1,1% και 1,3%, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Ούτε οι προβλέψεις για το 2026, που μιλούν για ανάπτυξη 1,3% έως 1,5%.

Συνολικά, η εικόνα στην Ευρώπη είναι ανάμεικτη: Ενώ η Γερμανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα γίνονται σταθεροποιητικοί παράγοντες. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Deka, η ευρωζώνη στο σύνολό της θα αναπτυχθεί κατά 1,2% το 2026.

«Δεδομένου ότι η Γερμανία επιβραδύνεται, αν δεν βρίσκεται σε ύφεση για τρίτη χρονιά, η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική αστάθεια, ίσως να είμαστε ευχαριστημένοι ακόμη και με το 1% ή και περισσότερο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης», λένε Ευρωπαίοι αναλυτές.

«Αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, με τα δημοσιονομικά κίνητρα από τη Γερμανία να συμβάλλουν επιπλέον, αλλά κατά την άποψή μας, να μην επιφέρουν αποφασιστική αλλαγή στη συνολική ανάπτυξη της Ευρωζώνης», δήλωσε ο Τζούλιαν Χουντέιν.

Η δημογραφική αλλαγή, ιδίως στην Ευρώπη, γίνεται ολοένα και πιο αισθητή. Οι γηράσκουσες κοινωνίες, οι ελλείψεις δεξιοτήτων και οι αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τις εθνικές οικονομίες.

Παγκόσμια επανεξισορρόπηση

Είναι σαφές πάντως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια επανεξισορρόπηση. Ακόμα και οικονομική. Η Ινδία φαίνεται έτοιμη να ξεπεράσει την Ιαπωνία σε οικονομική δύναμη, και ολόκληρη η Ασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μετασχηματισμό. Η Αφρική δεν είναι πλέον μια ήπειρος που πρέπει να βοηθηθεί, αλλά μάλλον να υποστηριχθεί στην ανάπτυξή της.

«Οι αγορές έχουν καταλάβει ότι ενώ οι γεωπολιτικές εχθροπραξίες κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, άλλες δυνάμεις επηρεάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές», εξηγεί ο Τίλμαν Γκάλερ, στρατηγικός αναλυτής κεφαλαιαγοράς στην JP Morgan Asset Management. «Η σχετικά υγιής παγκόσμια οικονομική μηχανή συνεχίζει να τροφοδοτείται σε μεγάλες ποσότητες από τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική», προσθέτει.

Ο Κάρστεν Μουμ, ωστόσο, είναι κάπως πιο επιφυλακτικός. Οι προσδοκίες του για την παγκόσμια οικονομία είναι «περιορισμένες». Πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι σχετικά αδύναμη σε σύγκριση με τα ιστορικά επίπεδα, κάτι που επιδεινώνεται από τις δασμολογικές διαμάχες και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ανοδική τάση στις αγορές

Ο Γιόακιμ Σαλμάγερ, επικεφαλής Κεφαλαιαγορών και Στρατηγικής στη Deka Bank, αναμένει ότι οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές θα συνεχίσουν την ανοδική τους τάση παρά τους πολλαπλούς κινδύνους. «Οι κεφαλαιαγορές έχουν αποδειχθεί αξιοσημείωτα ανθεκτικές τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε να βλέπουμε σταθερή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η οποία χρησιμεύει ως η ραχοκοκαλιά για τα εταιρικά κέρδη και, ως εκ τούτου, για τη θετική ανάπτυξη των αγορών», λέει ο γερμανός οικονομολόγος.

Παρά τις προκλήσεις της νέας γεωοικονομίας, οι προοπτικές για τις κεφαλαιαγορές παραμένουν θετικές τα επόμενα χρόνια. «Η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται ασταμάτητη. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να αντισταθμίσουν καλύτερα τα στοιχήματά τους, ειδικά όσον αφορά τους κινδύνους της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης», λέει ο Γκάλερ.

Οι οικονομολόγοι της Deka βλέπουν τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα. Οι εταιρείες θα προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στις νέες συνθήκες.

Ο Σαλμάγερ συμβουλεύει πάντως τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους διεθνώς και σε ευρύτερο επίπεδο, σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.